Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 azalması ve mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8



İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15



Adana: Az bulutlu ve açık 17



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 10



Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17



Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9



Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 11



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli -1



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11 - İSTANBUL