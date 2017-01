Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır çevreleri ile Kütahya ve Denizli'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve kuzeydoğu kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de 'de kuvvetli olarak (40-60 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, bugün (Pazar) aralıklı kar yağışlı -1



İstanbul: Çok bulutlu, bugün (Pazar) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı -2



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4



Adana: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri yer yer yoğun kar yağışlı 11



Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı 12



Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur, iç kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 5



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli 2



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar batı ilçeleri aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı karla karışık yağmurlu 10 - İSTANBUL