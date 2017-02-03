Yurtta Asayiş

Kocaeli'de 62 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 28 hükümlü gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası'nda hırsızlık, yağma ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik asayiş, uyuşturucu ile mücadele, çevik kuvvet, özel harekat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize işlerle mücadele, siber suçlarla mücadele ve güvenlik şube müdürlüklerinden 359 personelle 62 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 28 hükümlü yakalanarak adliyeye sevk edildi.



Kent genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



Amasya'da akıma kapılan işçi öldü



Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.



Özel fabrikanın trafosundaki arızayı gidermeye çalışan Kadir Alınca (48), akıma kapıldı.



112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Alınca'yı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırdı.



Alınca, müdahalesinin ardından Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.



İzmir'de bıçaklanan özel güvenlik görevlisi ağır yaralandı



İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada özel güvenlik görevlisi ağır yaralandı.



Mevlana Mahallesi'ndeki sitenin özel güvenlik görevlisi Hasan Hüseyin Koç (63), kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce güvenlik kulübesinin önünde bacağından bıçakla yaralandı.



112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Koç'un, çok kan kaybettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.