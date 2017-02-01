Yurtta Asayiş

Adana'da yaralama, hırsızlık ve tehdit suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan biri kadın 7 kişi yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, yaralama ve tehdit suçlarından hüküm giyen ve aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Eş zamanlı operasyonda, hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Mustafa G. (25), silahlı tehdit suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Hakan K. (27), yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Ömer Ç. (23), tehdit suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Murat A. (41), borcunu ödememe suçundan 3 ay hapis cezası bulunan Nezir O. (37), yaralama suçundan 2 bin lira para cezası bulunan Hüseyin K. (25) ve basit yaralamadan aranması bulunan Dilek A. (35) yakalandı.



Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine gönderildi.



Edirne'de sahte para operasyonu



Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte 15 bin avro ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyünde yaptıkları kontrollerde İ.G'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araç içerisinde yolcu olarak bulunan S.G ve İtalya uyruklu L.S'nin üzerinde arama yaptı.



S.G'nin iç çamaşırına gizlediği 30 sahte 500 avro ele geçirildi.



Sahte paralar inceleme yapılmak üzere Edirne Merkez Bankası Şubesine teslim edilirken şüpheliler gözaltına alındı.



Kocaeli'de iş adamı evinde ölü bulundu



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş adamı evinde ölü bulundu.



Mutlukent Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi.



Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Osman Ölmez'in hareketsiz halde yattığını gördü.



Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Ölmez'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



İnşaattan düşen Suriyeli işçi öldü



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde inşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.



Panayır Mahallesi'ndeki bir inşaatta mermer ustası olarak çalışan Zekeriya Kurabi (28), 5 katlı binanın çatısından düştü.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suriyeli Kurabi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kurabi'nin cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.