Yurtta Asayiş

İzmir'in Bergama ilçesinde kiraladıkları otomobille 4 koç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Göçbeyli Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ş, jandarmaya ağılda beslediği 4 koçunun çalındığı ihbarında bulundu. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekipileri, bir otomobilin gece geç saatlerde hırsızlık yapılan bölgede dolaştığını tespit etti.



Plaka sorgusunda aracın Bergama'da bir araç kiralama firmasına ait olduğunu belirleyen ekipler, otomobilin S.Ç. (40) ile H.G. (36) tarafından kiralandığını belirledi.



Otomobilin içinde çalınan koçlara ait dışkı ve tüy bulan ekipler, operasyonla zanlıları gözaltına aldı.



İşlemlerin ardından savcılığa sevk edilen S.Ç. ve H.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çalınan koçların ise bulunamadığı öğrenildi.



Tekirdağ'da asılsız ihbarda bulunan 2 kişi yakalandı



Tekirdağ'da, sosyal medya üzerinden "asılsız canlı bomba ihbarında bulundukları" iddia edilen 2 kişi yakalandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ile alakalı "asılsız terör ve sözde canlı bomba" içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.



Açıklamada, çalışma sonrası halkı paniğe sevk eden paylaşımda bulundukları iddia edilen 2 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.



Gözaltına alınan S.P. ve C.M'nin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Samsun'da uyuşturucu operasyonu



İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı



Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ferdi Ş. (22) ve Kürşat Ş'yi takibe aldı.



Operasyon düzenleyen ekipler, Ferdi Ş. ile Kürşat Ş'nin evlerinde yaptıkları aramada 91 paket halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu ile bir tüfek, iki kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ekipler, şüpheliler ile uyuşturucu ticaretine aracılık ettiği öne sürülen R.A'yı (23) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferdi Ş. ile Kürşat Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yüksek Hızlı Tren hattında kablo hırsızlığı



Eskişehir merkez Tepebaşı ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattından topraklama kablosu çalındı.



Güvenlik güçleri, Boyacıoğlu Mahallesinde bulunan YHT hattının besleme ünitesinde enerji kesintisinin olduğu yönünde ihbar aldı.



Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede, kesintinin 150 metre topraklama kablosunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınmasından kaynaklandığını belirledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Gaziantep'te tarihi eser operasyonu



Gaziantep'te bir ticari araçta tarihi eser niteliği taşıyan 6 heykel, işlemeli vazo, 27 sikke, kama ve 2 tepsi ele geçirildi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yol emniyet, kontrol ve devriye çalışmaları sırasında ticari bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, eşyaların arasına gizlenmiş tarihi değere sahip 27 sikke, 6 heykel, 2 tepsi, bir işlemeli vazo ve bir kama ele geçirildi.



Olayla ilgili yabancı uyruklu yolculardan M.H. ve D.H. hakkında adli işlem başlatıldı.