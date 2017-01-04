Yurtta Asayiş

Giresun'un Bulancak ilçesinde, bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi fındık bahçesinde bulundu.



Şemsettin Mahallesi'nde ikamet eden Eşref Boz (75), 30 Aralık'ta ayrıldığı evine geri dönmedi. Yakınlarının emniyete kayıp başvurusu yapmasının ardından Boz'un bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.



Çalışmalar sonucu Boz'un cesedi, Erdoğan köyündeki bir fındık bahçesinde bulundu.



Hayvanlar tarafından tahrip edildiği belirlenen Boz'un cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Tarihi eser operasyonu



Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 41 bronz sikke ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Önleyici Büro ekipleri, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Ahmed M'yi durdurdu.



Ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada 41 bronz sikke ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.



Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin, Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.



Silah kaçakçılığı operasyonu



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde 2 uzun namlulu silah ve buna ait 175 mermi ile bir tabanca ele geçirildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömağıl Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Evdeki aramada, 2 uzun namlulu silah ve buna ait 175 mermi ile bir tabanca bulundu.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.