Yurtta Asayiş

Çorum'da, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.



Çorum-Ankara karayolunda faaliyet gösteren toptancılar sitesindeki bir inşaatta çalışan Cengiz Yıldırım (32), elindeki 5 metrelik alüminyum direğin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.



Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Bursa'da uyuşturucu operasyonları



Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.



İstihbarat Şubesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri T.K, Y.Ö, Ö.F.D, Y.K. ve M.İ'nin İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Bursa'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.



Takibe alınan zanlılar, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde kaldıkları otelin önünde gözaltına alındı. Zanlılar ve otomobillerindeki aramalarda 201 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirildi.



İzmir yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramalarda 4,6 kilogram esrar buldu. Ekipler, araçta bulunan D.B. ile A.S'yi gözaltına aldı.



Merkez Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde ise "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüten ekipler, M.C'yi gözaltına aldı. M.C'nin evindeki aramalarda 25 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan T.K, Y.Ö, Ö.F.D, Y.K, M.İ, M.C, D.B. ve A.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan M.C. ile D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



T.K, Y.Ö, Ö.F.D, Y.K, M.İ'nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.