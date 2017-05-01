Yurtta 1 Mayıs Kutlamaları
Yurtta 1 Mayıs kutlamalarıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Yurtta 1 Mayıs kutlamaları
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesindeki miting alanında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde, bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, işçiler lehine slogan attı. Katılımcılar, söylenen şarkılara eşlik ederek halay çekip, tempo tuttu.
Etkinliğe katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve bazı katılımcılar konuşma yaptı.
Etkinlik sırasında polisin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
ÇANAKKALE - Çanakkale'de, yürüyüşle başlayan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'nda mitingle sona erdi.
Salı Pazarı'nda saat 13: 30'da bir araya gelen işçiler, yürüyüş düzenledi. KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların da destek verdiği yürüyüşte, işçiler, İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar alana da arama noktalarından geçerek girebildi. Polis ekipleri, alanın girişlerine kurduğu arama noktalarında, alana girenleri sıkı bir kontrolden geçirdi. Burada yapılan konuşmaların ardından, söylenen şarkı ve türkülerle sona erdi.
KÜTAHYA - Kütahya'daki 1 Mayıs kutlamaları bayram havasını aratmadı.
Zurnalar çalındı, davullar vuruldu, zeybek oynandı. Kütahya 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe böyle ev sahipliği yaptı. Binlerce vatandaşın buluşma noktası olan Zafer Meydanı renkli görüntülere de sahne aldı.
Özellikle şehir dışından gelen sendika üyelerinin halaydan zeybeğe bireysel performansları göz doldurdu. 1 Mayıs bu görüntülerle tam anlamıyla bayram havasında kutlandı.
Grup yürüyüş şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık arasında oynanan zeybek ve halaylar görülmeye değerdi.