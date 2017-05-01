Yurtta 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta kutlandı. İstanbul'daki kutlamaların adresi Bakırköy Halk Pazarıydı. DİSK ve KESK'in organize ettiği etkinlikte katılım beklenenin altındaydı. Mega kentte gün genel olarak sakin geçerken, yasaklanmasına rağmen Taksim'e yürümek isteyen küçük gruplaraysa müdahale edildi, gözaltılar oldu. Dün bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı ise güvenlik güçlerine ve kuşlara kaldı. İş yapamayan esnafsa zamanı top oynayarak geçirdi.



Türk-İş Ankara Anadolu Meydanı'nda, Hak-İş Erzurum İstasyon Meydanında; Türkiye Kamu Sen Eskişehir Odun Pazarında, Memur Sen de Kütahya Zafer Meydanında kutlama programı düzenledi. Erzurum'daki etkinlikte Sağlık Bakanı Recep Akdağ da yer aldı.



(İHA)