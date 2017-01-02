Yurtların denetimi yapıldı

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kız yurdunda meydana gelen yangının ardından Gümüşhane'de mevcut denetimler artırıldı.

Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük ve itfaiye personeli kentte bulunan özel şahıslara ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtlarda incelemelerde bulunuldu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İtfaiye ekiplerinin Gümüşhane'de özel ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 16 yurtta denetim yaptıklarını söyledi.

Denetimleri bir program halinde yaptıklarını kaydeden Başkan Çimen, "İtfaiye ekiplerimiz yangın merdivenleri, yangın talimatları, yurtların genel kullanım şartları, yangın önlemede alınan tedbirler, yangın sensörleri, yangın vanaları, yangın tüplerinin tarihleri, kalorifer daireleri ve yangın çıkış kapılarını kontrol etti" dedi.

Başkan Çimen, Adana Aladağ'da ki yurtta çıkan yangının çok acı bir olay olduğunu kaydederek, "Hepimiz bu olaydan dolayı derin hüzün içerisindeyiz. Allah böyle bir olayı tekrardan yaşatmasın. Bu olayın tekrar yaşanmaması için bizlere de görevler düşüyor. Kent merkezindeki tüm yurtların denetlenmesine başladık. Eksik ya da hatalı ne varsa onları tespit ediyoruz. Bu kontrollerin rutin şekilde yapılmasını devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çimen, itfaiye ekipleri tarafından denetimlerde görülen eksiklerinin bir rapor halinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve yurtlara göndereceklerini kaydetti.

İtfaiye ekipleri, denetimlerdeki eksikler konusunda yurt yetkililerine uyarılarda bulundu.