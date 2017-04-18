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Yurtiçi Piyasada Görünüm Yatay

Borsa ilk yarıyı 80 puan artışla 90.734 puandan kapatırken, dolar 3.69 seviyelerinde işlem görüyor.

Yurtiçi Piyasada Görünüm Yatay

Borsa ilk yarıyı 80 puan artışla 90.734 puandan kapatırken, dolar 3.69 seviyelerinde işlem görüyor. Gösterge faizler ise dünün üzerinde.

Kaynak: Dunya.com

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