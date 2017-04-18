Yurtiçi Piyasada Görünüm Yatay
Borsa ilk yarıyı 80 puan artışla 90.734 puandan kapatırken, dolar 3.69 seviyelerinde işlem görüyor.
Borsa ilk yarıyı 80 puan artışla 90.734 puandan kapatırken, dolar 3.69 seviyelerinde işlem görüyor. Gösterge faizler ise dünün üzerinde.
Kaynak: Dunya.com
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Altın güne düşüşle başladı
-
Dünya devi Türkiye'de yatırım yapmak için şirket arıyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Kredi kartında 75 milyon TL'lik vurgun!
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Son Dakika! Tunceli'de hakim ve polisleri taşıyan helikopter düştü