Yurtiçi Fuarlar da Destek Kapsamına Alındı

Anne, bebek, çocuk sektörünün geleceği, yeni pazarlar, teşvikler ve markalaşma konuları, 32.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye'de her yönüyle masaya yatırıldı.



Fuar kapsamında düzenlenen İnteraktif Panel'de, İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner, Ekonomi Bakanlığı'nın bundan böyle yurtiçi fuarları da yurtdışı fuarlar gibi destek kapsamına aldığını ve teşvik bütçelerinin 2017 yılında daha da arttırılacağını açıkladı. Bakanlığın yurtiçi fuar desteği ilk kez 32.Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye'de uygulanacak.



32. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye kapsamında Ekonomi Programcısı Hande Berktan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen "Markalaşma, Yurtdışı Fırsatlar, Trendler ve Teşvikler" konulu interaktif panele, İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner, İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sümer, Grup Baby Genel Müdürü Ayla Müstecaplıoğlu ile Mialora Couture Genel Müdürü Emel Ebru Avcı Özdemir katıldı.



"Yurt içi fuarlarda destek kapsamına alındı"



Panelde öncelikli olarak ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2017'ye yönelik öngörülerde bulunan İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner, 2015 yılında 143 milyar dolar gibi bir rakamla rekor bir ihracata ulaştıklarını belirtirken, ne yazık ki önemli bir düşüşle 2016'da 128 milyar dolara gerilediklerini ifade etti. 2017'de de ihracatın ivme kazanacağını söyleyen Aslaner, sektör için en önemli hedef pazarların AB ülkeleri olmaya devam edeceğinin altını çizdi.



Devlet teşvikleri konusuna da değinen İTKİB Genel Sekreteri Bekir Aslaner, Ekonomi Bakanlığı'nın 2016'da 213 milyon TL. Turquality desteği verdiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "İkinci büyük teşviğimiz ise yurt dışı fuarlarına yönelik olmakta. 2015 yılında 25 milyon TL. olan teşvik miktarını 2016'da 46 milyon TL'ye çıkardık. En önemlisi de fuarlar desteğine yurt içi fuarlarını da dahil ettik ve ilk uygulamamızı da CBME Türkiye'de yapmaya başladık. Yani yurt içi fuarlarda destek kapsamına alındı. Üçüncü desteğimiz ise tasarım bölümüne. 2015 yılında 2 milyon TL. olan destek miktarı 2016 yılında 6 milyon TL.'ye çıkarıldı. Böylece teşvikte en büyük artış oranı tasarım bölümüne yapılmış durumda. Ayrıca yine yurt dışında showroom açarak ürün pazarlama faaliyetinde bulunan firmalarımız için de yurt dışı birim desteklerimiz bulunmakta. Teşvik bütçeleri, 2017'de daha da artacak."



"Fastfashion" yaptığımız sürece batı bizden vazgeçemez"



Konuşmasında inovasyon konusuna değinen İstanbul Hazır Giyim İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eko Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Sümer, konunun dünyada 20 yıldır konuşulmasına rağmen Türkiye'de son 5 yıldır gündeme geldiğini dile getirdi. Eko Tekstil olarak Victoria Secret, H&M gibi dünyaca ünlü markalara üretim yaptıklarını söyleyen Sümer, başarılarının sırrını öncelikli olarak müşteriyi kendilerinin tercih etmelerine bağladı. Türkiye'nin yer aldığı coğrafyanın önemli bir avantaj olduğunu hatırlatan Sümer, ihracatta en önemli konunun hız ve moda olduğunu vurguladı.



Modanın artık yazlık ve kışlık olarak değil, iki ayda bir değiştiğini söyleyen Sümer, "Moda yapıyorsak batının bizden vazgeçmemesi için moda ve hız konusuna önem vermeliyiz. Yani 'fastfashion' yaptığımız sürece batı bizden vazgeçemeyecektir. Kuzeye, güneye ve doğuya da yine markalı ürünler ile gitme şansımız var." diyerek yurt dışında mağazalaşma konusunda müşteri analiz yönteminin önemli olduğunu ifade etti. Online satışın önemine de değinen Sümer ayrıca, "Ürünlerinizin kimliği ve kişiliği yoksa sizi marka yapmaz. Ülke markalaşmadan markalaşmak da bir ayak bağı" dedi.



"Markalaşma: Bir ürünün, bir firmanın kişilik kazanmasıdır"



Türkiye'de bebek oto koltuğunun yasalaşması konusunda önemli adımlar atan CBME Türkiye katılımcısı Grup Baby Genel Müdürü Ayla Müstecaplıoğlu, konuşmasının ilk bölümünde merdiven altı üretime dikkat çekti. Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 bebeğin dünyaya gelmesi ile büyük pazar olduğunun altını çizen Müstecaplıoğlu, merdiven altı üretimin büyük bir paya sahip olduğunu söyledi.



Markalaşmanın; bir ürünün, bir firmanın kişilik kazanması olduğunu vurgulayan Ayla Müstecaplıoğlu, 4 yıllık bir firma olmalarına rağmen kendilerine olan güven önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Mamajoo markalarını kaliteli ama fiyat açısından da erişilebilir olarak hedeflediklerini belirten Müstecaplıoğlu, "Benim önceliğim Çin gibi ülkelere de ürün satmaktı. Doğru strateji ve doğru hedefler olmalı. Dünya ve sistem farklı çalışıyor. Bugün Lufthansa bebeklere bizim markamızı yani bir Türk markasını hediye etmekte. Bu bana gurur veriyor. Firma olarak Almanya'da da bir ofisimiz bulunmakta" derken, Amazon'da satılan ilk Türk bebek beslenme ürünü markası olarak online satışın önemine inandıklarını belirtti.



"Tasarım ve kalite kontrol büyük önem taşımakta"



Sezon trendleri ve çocuk modası konusunda önemli açıklamalarda bulunan CBME Türkiye katılımcısı Mialora Couture Genel Müdürü Emel Ebru Avcı Özdemir, "1-14 yaş arası kız çocukları için romantik elbiseler üretmekteyiz. Dünya genelinde renklerde trend artık ara renklere doğru kaymakta. Yani kırmızı, mavi yerini alev kırmızısına, gün batımı mavisine bırakmakta. Yine floral desenler ve baskılar yılın trendleri arasında. Açıkçası biz iyi bir 2016 geçirdik. Çünkü güzel bir şey yapıyorsanız, ürününüz satmamanız mümkün değil. 2017'nin daha da iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda tasarım bizim için büyük önem taşıyor. Yine tasarımla birlikte üretim kısmındaki kalite kontrol de bizim için büyük önem taşımakta. Ayrıca fuarlar katılmanın da doğru bir politika olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



32. Uluslararası Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME Türkiye ve Baby&Kid Store işbirliğiyle düzenlenen 'Türkiye Tüketici Ödülleri'nde annelerin hayatını kolaylaştıran yenilikçi bebek dostu ürünler yarıştı. Sosyal medya ve internet üzerinden düzenlenen yarışmada anneler, Bebek Mobilya ve Ev Tekstili, Bebek Arabası, Oto Koltuğu, Bebek Beslenme, Eğitici Ürün-Oyuncak, Bebek Bakım ve Kozmetik ile En Faydalı, Yaratıcı Ürün kategorilerinde en iyi ürünleri belirledi.



CBME Türkiye Tüketici Ödülleri, İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center Panel Alanı'nda düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. En iyi ürünlerle birlikte oylamaya katılan ebeveynler de ödül kazandı. Yedi kategoride en iyi ürünleri belirleyen her 500'ncü oyu kullanan ve hediye kazanan ebeveynlerin adları, ödül töreninde açıklandı. - İSTANBUL