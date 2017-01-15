Yurtdışından Kabul Alan Öğrencilerin Başarısındaki Etkenler Nelerdir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışından kabul alan öğrencilerin başarısındaki etkenlerin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Başarı tek bir faktör değil, farklı farklı etkenler var. Bunun en önemlisi okul. Yani öğrencinin bulunduğu okul diğer okullarla karşılaştırılmıyor. Sizi bir aday olarak mezun olduğunuz okuldaki öğrencilerle karşılaştırıyorlar. Dolayısıyla bir öğrenci eğer bir devlet okulu veya herhangi bir özel okuldaysa ben neden şu okulda değilim, şu okuldaki öğrencilerin skorları beni nasıl etkileyecek, onlardan daha mı fazla yapmalıyım endişesini taşımamalı. Onun yerine kendi bulunduğu okulun avantajlarını ve dezavantajlarını düşünmeli. Örnek vermek gerekirse bir okulda çok zor dersler yoksa, akademik müfredat yoğun değilse öğrenci onunla yetinmemeli, dışarıdan da bazı dersler alma yoluna gitmeli. Yani bu bir takım online platformlar olabilir yada civardaki bir üniversiteden ders alabilir. Şuanda YÖK sistemi de buna izin veriyor. Ama çocuklar maalesef bunu bilmiyorlar. Lokal dediğimiz yani bir öğrenci Beşiktaş'ta yaşıyorsa İTÜ veya Yıldız Teknik'ten ders alabilir öğrenciler. Gidip bunun başvurusunu yapsın. Okul bana yeterli demesin. Okul ortalaması en önemli faktörlerden bir tanesi. Uluslararası sınavlar var, çeşitli dersler var. Öğrencinin bunlardan iyi notlar alması gerekiyor. Ayrıca öğrencinin okul içi ve okul dışı faaliyetlerde aktif rol alması gerekiyor. Sadece bir şeyin katılımcısı değil de onu başlatan onu başkalarına da aktaran öğrenci olması gerekiyor. Bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri önemli. Bunların toplamından ortaya çıkan toplam kaliteye bakıyorlar. İlaveten belki başvuru mektuplarını ekleyebiliriz" diyerek kabul şartlarındaki etkenleri sıraladı.