Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Yurtdışından Getirilen Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Alınacak
Ara
BİST 77.219 %-0,24
DOLAR 3,5116 %0,05
EURO 3,6713 %0,15
PARİTE 1,0452 %0,17
ALTIN 127,78 %0,30
FAİZ 10,60 %-1,03
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Yurtdışından Getirilen Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Alınacak

Yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara alınacak ücretler belirlendi.

Yurtdışından Getirilen Elektronik Cihazlara Bandrol Ücreti Alınacak

Yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara alınacak ücretler belirlendi.

Ticari ithalat dışında, yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücret Bakanlar Kurulu kararıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arası, oto radyo alıcılarından 1 euro, videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Ayrıca, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında, cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV'li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV'li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV'li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınacak. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bakanlar Kurulu, Emek Sineması, Uydu Alıcısı, Resmi Gazete, Cep Telefon, Navigasyon, Istanbul, İstanbul, Sinema, Yargı
8