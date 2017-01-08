Yurtdışından Gelenler İçin İstanbul Medikal Termal Tuzla Ne Gibi Hizmetler Sunuyor?

İstanbul Medikal Termal Genel Koordinatörü Aslan Tan, yurt dışından gelenler için İstanbul Medikal Termal Tuzla'nın ne gibi hizmetler sunduğunu Wise TV'ye anlattı.



Tan yaptığı açıklamada, "Turistler o ülkeden yapılan anlaşmalarla belli organizasyonlar dahilinde geliyorlar. Yani onlar aslında buradaki havaalanına kadar geliyorlar, uçaktan indikleri andan itibaren kendi transfer servislerimizle yada bizimle anlaşmalı olan acentaların, bu hizmetleri veren organizasyon firmalarının ulaşım imkanlarıyla tesisimize ulaşıyorlar. Tesisimize girdikleri andan itibaren de zaten daha önceden belirtmiş oldukları rahatsızlıkları ve doktorlarımızın yaptığı ön muayene sonrasında, tedavileriyle ilgili işlemlere başlanıyor. Bundan sonrası için personellerimiz devreye giriyor burada da dil önemli, personellerimiz arasında Arapça, Farsça, İngilizce, Rusça bilen elemanlarımız var. Sağlık ihtiyacı olan turist diye adlandırdığımız kişilerin aslında temel ihtiyaçları dediğim gibi öncelikle hijyen, doğru kontrütasyon ve sonuca gitmiş tedavi. Burası tabi bütüncül tıp noktasında hem ruhsal hem de bedensel arınma noktasında olduysa zannediyorum Türkiye'de bulamayacakları farklı bir şeyi havalananına 8 dakika mesafedeki bir tesiste bulacaklarını düşünüyorum" dedi.