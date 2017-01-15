Yurtdışındaki Üniversitelerin Öğrenci Seçiminde Hangi Faktörler Etkili?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışındaki üniversitelerin öğrenci seçiminde etkili olan faktörleri Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Okul içi ve okul dışı faktörlerin etkilerini yüzde olarak vermek gerekirse %8-11 bandında değişiyor aslında. Bu oran okuldan okula değişiyor. Harvard veya MIT'nin nelere dikkat ettiğinin cevabına baktığınızda, Harvard biz her şeye bakıyoruz diyor yani bir öğrenciyi genel olarak değerlendiriyoruz cevabını veriyor. Şu kısıma yada şu bölüme önem veriyoruz demiyor. MIT'de daha farklı bir durum ortaya çıkıyor. MIT liderliğe çok önem veriyor. Yale, biraz daha entelektüel birikime önem veriyor. Çocuğun İngilizce seviyesi diğer özelliklerinden daha ön plandaysa bu Yale'e girebilmek için yeterli olabiliyor. Georgia Tech için biraz daha bilimsel konularda almış olunan başarı öğrenciyi okula taşıyabiliyor" dedi. Topkaya, genel olarak okul içi ve okul dışı faaliyetlerin okuldan okula farklılaştığını ve yaklaşık olarak %8-11 arasında etkilediğini belirtti.