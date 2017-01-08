Yurtdışındaki Üniversitelere Kabul Sürecinde Stajın Önemi Ne?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya,yurt dışındaki üniversitelere kabul sürecinde stajın neden önemli olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Stajı fazlasıyla önemsediğini belirten Topkaya, "Bu sadece üniversite öğrencilerinin yaptığı bir anı olarak biliniyor veya üniversiteden mezun olmanın şartlarından bir tanesi olarak görülüyor. Bazı meslek liselerinde de staj şartı var. Düz liselerde veya anadolu liselerinde böyle bir şart yok. İyi bir üniversiteye kabul almada da bu önemli. Öğrencinin bir şekilde staj yapması yada ücretli çalışması, yazlarını iyi değerlendirilmesi adına hem sorumluluk bilincini geliştiriyor hemde farklı insanları yeni insanları tanımasını sağlıyor. Gündemin içine yeni kişilerin girmesi problem sayısını artıracağı için yeni fırsatlar doğuruyor. Bu açıdan stajı çok önemsiyorum. Süre çok önemli değil burada. Bazen 4 haftalık bir staj günde 2 saat çalışıyorsunuz. Bazen 2 yada 1 haftalık stajlarda günlük 10 saati bulan çalışmalar yapabiliyorsunuz. Burada yoğunluk önemli aslında. Yani o işte ne yaptığınız, sizin görev tanımınız, sınırlarınız, sonuçta ortaya koyduğunuz bir ürün var mı, yada hizmet var mı buna bakmak gerekiyor" diyerek verimli geçirilecek bir staj döneminin üniversite kabuldeki önemini belirtti.