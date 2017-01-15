Yurtdışında Üniversite Okumak İsteyen Öğrenciler Mülakatlara Nasıl Hazırlanmalılar?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrencilerin mülakatlara nasıl hazırlanmaları gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya mülakatların okuldan okula farklılaşma gösterdiğinin altını çizerek, "Her okulun mezunları interwiew yapılıyor. Genelde yüz yüze yapılıyor, Skype üzerinden de yapılabiliyor. Öğrenci daha öncesinde gerçek bir interwiew yapıyormuş gibi ailesiyle yada arkadaşlarıyla buna benzer biçimde sorular sorarak yüz yüze yada kamera karşısında deneyimleyebilir bunu. Benzer soruları kendisine sordurabilir ve buna hazırlanabilir. Genel sorulan soruların başında, öğrencinin tutkulu olduğu ve en çok neyi yapmak istediği sorusu geliyor. Bunun altını doldurmak gerekiyor. Neden o bölümün seçildiğinin altının dolu olması gerekiyor. Yaptığı faaliyetlerin, aktivitelerin, ortaya koyduğu projelerin okuduğu bölümle ilgisi olması gerekiyor. Okumak istediği üniversitenin o sahada yaptığı çalışmaları takip etmesi gerekiyor. Üniversitenin son 10 yılda yaptığı çalışmaları gözden geçirirse daha derin bir bilgiye sahip olacaktır. Aynı zamanda belli bir bölümle alakalı soruların yanında dünyayı da öğrencinin iyi bilmesi gerekiyor" diyerek genel kültür anlamında da öğrencinin kendisini geliştirmiş olması gerektiğini belirtti.