Yurtdışında Üniversite İçin Başvurularda Nelere Dikkat Edilmeli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite için başvurularda nelere dikkat edilmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri zamanlama. Bizdeki gibi 12. sınıfın sonunda bir başvuru olmuyor. 12. sınıfın ilk döneminde başvurular başlamış oluyor. Yani şuanda 12. sınıf olan bir öğrenci düşünürsek Eylül-Ekim-Kasım itibariyle yarıyıl tatili sona ermeden üniversitelerin başvuru tarihleri sona ermiş oluyor. Dolayısıyla öğrenci bunun farkında olmalı. Ona göre materyallerini ona göre dokümanlarını hazırlamalı. 12. sınıfta girilmiyor sınavlara 11 ve daha öncesinde giriliyor. Öğrenci İngilizce sınavına girecekse bunu 11. sınıfta yapmalı. Bazı sınavlar 9. sınıfta bile alınıyor. Yani özetle bir öğrencinin üniversiteye hazırlanma süreci 12. sınıfta başlamıyor 9. sınıftan itibaren bu sınavlara istediği kadar istediği zaman girebilme hakkına sahip" diyerek hazırlık sürecinin çok öncesinden başladığını söyledi.