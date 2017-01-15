Yurtdışında Üniversite Eğitimi İçin Lisedeki Okul Notları Ne Kadar Önemli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite eğitimi için lisedeki okul notlarının ne kadar önemli olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Okul notları bu işin en temel dinamiklerinden bir tanesi. Eğer bu işin A,B,C'si ne diye sorarsanız bu işin A'sı okul ortalaması. Hangi okulda olduğunuz çok önemli değil, bunlar sizi bulunduğunuz okulda değerlendiriyorlar. Yani bir öğrenci ben Şile'de bir devlet okulunda okuyorum ben Harvard'a giremem bunun için illa Galatasaray Lisesi'ne gitmem lazım diye bir şart yok. Yani size verilen imkanları ne kadar iyi değerlendirdiğinize bakıyorlar. Bulunduğunuz okulda iyiyseniz ilk 10'a girmişseniz bu işin A'sı olmuş oluyor" diyerek okul notlarının bu işin en temel şartı olduğunu belirtti.