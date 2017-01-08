Yurtdışında Üniversite Eğitimi İçin Hazırlıklara Ne Zaman Başlanmalı?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite eğitimi için hazırlıkların hangi dönemde başlaması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Sürece erken başlamanın avantajlı olacağına vurgu yapan Topkaya, "Erken kalkan yol alır diye bir tabirimiz var, dolayısıyla bir öğrenci sürece ne kadar erken başlarsa farkındalığı da o kadar erken başlamış oluyor. Burada da hazırlıktan çok farkındalık gerekiyor. Ben ne yapıyorum, neleri yapmam gerekiyor, neleri bilmem gerekiyor demeli. Önce danışmanından bilgileri alacak, bilgiler alındıktan sonra bunların özümsenmesi sürecini tamamlayacak daha sonrasında ise benim bunu yapmam lazım, alanım bu diye karar vereceği zaman diliminin olması gerekiyor. Ne kadar geç başlanırsa farkındalık süreciyle karar verme arasındaki mesafe o oranda kısalmış oluyor. Bunu ne kadar geniş tutarsak çocuğun karar verme ihtimali artıyor. Erken başlamanın bir diğer önemi de hazırlanılması gereken sınavların daha geniş bir zamana yayılmasının alınacak test skorlarını artırabilecek olması. Öğrenci yine bu süreçte aktivite sayısını artırabilir, yani asıl ilgi alanı dışında yapacağı faaliyetler için de zaman bulabilir ve böylece CV geliştirebilir" dedi.