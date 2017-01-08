Yurtdışında Üniversite Eğitimi İçin Burs İmkânları Neler?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışı eğitimi için burs imkanlarını Wise TV ile paylaştı.



Burs imkanlarının her öğrenci için olduğunu belirten Topkaya, "Ailesi varlıklı olsun veya olmasın, parası olsun veya olmasın fark etmeksizin burs imkanı var. Bursları 2 ana başlık altında gruplandırabiliyoruz, birincisi başarı odaklı yani öğrencinin sadece aktivitelerine, okul başarısına, sınavlarına bakıp genel olarak değerlendirip bu öğrenci başarılı bir öğrenci damgasını yedikten sonra öğrenciye verilen burslar var. Bu burslar uçak parasından tutun, okul ücreti, yaşam masrafları ve cep harçlığı dahil olmak üzere yıllık 70 bin $'a 4 yıl garantili ve toplamda 280-300 bin $'a çıkabilen bir burstan bahsediyoruz. İkinci burs ihtiyaç bursları. Bunda öğrencinin yine başarısına bakılıyor başarılı bir öğrenci olup olmaması öncelikli önemli fakat eğer okul başarıya bakıp ihtiyaç noktasında çocuğun ihtiyacı varsa bu parayı veriyor. Ama ihtiyacı yoksa ailesi bunu karşılayabilecekse öğrenciye bu parayı vermiyor yada ihtiyacı kadarını veriyor. Geri kalanı aile yada bir takım farklı kaynaklardan karşılaması bekleniyor" dedi.