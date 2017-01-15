Yurtdışında Üniversite Eğitimi İçin Başvuru Türleri Nelerdir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite eğitimi için başvuru türlerinin neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Başvuru türleri aslında 4 farklı alanda gruplandırılabilir. Biz dünyanın en iyi okullarına hazırlayan bir kurum olduğumuzdan dolayı bunları 4 grupta ele aldık. Bir tanesi normal başvuru. Bu ocak ayı itibariyle son bulan bir başvuru. Her yılın ocak ayında yapılan başvurunun sonucu nisan itibariyle açıklanıyor. Yani 3 ay sonra belli oluyor. İkincisi erken başvuru. Erken başvuru kasım ayında yapılan bir başvuru. Öğrenci burada 3-4 farklı okula başvurup sonucunu da 1,5 ay sonra öğreniyor. Üçüncüsü tek bir okula başvurabildiğiniz, kasım ayı itibariyle yapılan ve sonucu da 16 Aralık itibariyle açıklanan ve eğer kabul alırsanız mutlaka gitmeniz gereken, başka bir okula kayıt yaptıramadığınız bir başvuru türü. Dördüncüsü de sınırlandırılmış erken başvuru. Bunda da 4 okuldan 1 tanesine başvuru yapabiliyorsunuz. Bunlar dünyanın en iyi 4 okulundan bir tanesi ve kabul aldığınızda gitmek zorunda değilsiniz ama başvuru sayısını sınırlandırıyor" dedi.