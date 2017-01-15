Yurtdışında Üniversite Eğitimi Almak İsteyen Öğrenciler Yazı Nasıl Değerlendirmeli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin yazı nasıl değerlendirmeleri gerektiği hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Topkaya, "Yurt dışında üniversite okumak isteyen öğrenciler yaz tatillerinde öncelikle gidecekleri ülkeyi belirlemeliler. Gidecekleri ülke belirlendikten sonra o ülkenin en prestijli okulları neyse onlar üzerinden hareket etmek lazım. Yani ilgi alanlarını ve hangi üniversiteye gideceklerine karar verdikten sonra bir bütçe yapmaları gerekiyor. Bütçeyi de belirledikten sonra zaten seçenekler 3-4 civarına inmiş oluyor. Ardından en net olan seçenek hangisiyse onun üzerinden öğrenci başvurularını yapıp ona göre gideceği üniversiteye yerleşmiş oluyor. Bu noktada öğrencinin dikkat etmesi gereken 3-4-6 haftalık yoğunlaştırılmış bazı programlar var bunlara dikkat etmeli. Yani üniversitede 16 haftada verilen bir dersi öğrenci 4 haftada yine üniversitenin profesörleri tarafından alabiliyor. Ben en mükemmeli, en iyiyi, en kısa sürede, en az bütçeyle nasıl başarabilirim bunu düşünmeli" diyerek öğrencilerin yaz tatili boyunca yapmaları gereken planlamalar hakkında bilgiler verdi.