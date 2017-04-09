Yurtdışında Sandıklarda Son Gün Yoğunluğu

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Almanya'da sandıkların kurulduğu 13 bölgede oy kullanma işlemi bugün son buluyor. Oy hakkı bulunan vatandaşlarımız son günde sandıklara akın etti.



Hannover kentinde referandum oylaması için fuar alanında sandıklar kuruldu. 2 Nolu Kuzey binasında 10 sandık kuruldu. 20 resmi görevlinin yer aldığı sandıklarda vatandaşlarımız huzur içinde oylarını kullandı.



40 bine yakın oy kullanıldı



Hannover başkonsolosluğuna bağlı bölgede kurulan 10 sandıkta 27 Mart tarihinden 9 Nisan tarihine kadar yaklaşık 40 bin seçmen oy kullandı. 100 bin dolayında seçmenin bulunduğu bölgede oy kullanma oranı beklenenin üzerinde oldu. Gurbetçiler sandıklara hafta sonu ilgi gösterdi. Referandumun son gününde Hannover'e oy kullanmak için gelen vatandaşlarımız sandıkların kurulduğu bina önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk uzunluğu zaman zaman 300 metreyi buldu.



Gelin ve damat nikahtan önce oy kullandı



Oy kullanmaya gelenler arasında gelin ve damatta vardı. Hannover'de yaşayan Hasan Kantaş hayat arkadaşıyla birlikte damatlık ve gelinlikle fuar alanına gelip vatandaşlıık görevlerini yaptılar. Yeni çiftin nikahtan önce oy kullanmaya gelmesi ve oylarını kullanması vatandaşlar tarafından alkışlandı.



Görüntü Dökümü:



-Sandıklardan ve oy kullananlardan görüntüler



-Oy kullanmak için gelenlerin oluşturduğu kuyruk



-Yeni çiftlerin ve kuyruktan resimler