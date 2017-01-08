Yurtdışı Üniversite Başvurularında Liderlik Vasfının Avantajları Nelerdir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışı üniversite başvurularında liderlik vasfının avantajlarının neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



İyi okullara ister istemez birçok öğrenci başvuruyor ve okullar da bunların içinden bir tercih yapmak istiyorlar. Liderlik bir öğrencinin kendisini ifade ettiği, diğer öğrenciler içinde öne çıktığı bir alan olduğu için iyi okullar lider öğrenci profiline uyan yani "black ship" dediğimiz kara koyun olan öğrencileri istiyorlar. Genelde kara koyunları sevmezler ama bu kara koyunlar üniversitelerin hoşuna gidiyor. Liderlik eden, farklı söyleyen, olmaz diyen, her şeyi sorgulayan öğrenci profili bu okullar için biraz daha ön plana çıkıyor. Yani problem çözen değil, problem yaratan öğrenci profili onlar için daha önemli. Çünkü onlara göre bu öğrenci hem problem yaratıp aynı zamanda o problemin başka hangi problemlerin çözümü olabileceğiyle alakalı problemi yaratıyor. Öğrenci aslında problem yaratıp insanları mutsuz etmiyor, aslında öğrencinin söylediği şey bir çözüm. Ama insanlar bu durumu o anda kavrayamadıkları için yada belki bazı kültürel değerlere ters geldiğinden dolayı o an kabullenmeyebiliyorlar. İlerleyen zamanlarda o problem çok güzel bir çözüm olabiliyor" diyerek liderlik vasfı taşıyan öğrencilerin iyi üniversiteler tarafından niçin tercih edildiğini anlattı.