Yurtdışı oyları ATO'da



ANKARA - 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması yurtdışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilmeye başlandı. Saat 19.00 sıralarında Esenboğa Havaalanına getirilen oylar, Ankara Ticaret Odası Congresium'a götürüldü.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin oylanacağı 16 Nisan referandum u için Almanya'nın Münih ve Fransa'nın Lyon kentinde kullanılan oylar, Esenboğa Havalimanı'ndan tırlara yüklenerek ATO Congresium'a götürüldü. Saat 20.00 sıralarında 2 tır, 11 AKE içerisinde getirilen oylar; AK Parti, CHP, MHP ve YSK temsilcileri tarafından 5 ayrı oda içerisinde kilitlendi.