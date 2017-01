Yurtdışı Eğitim Programlarına Öğrenci Hazırlayan Kurumlar Nasıl Hareket Etmeli?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışı eğitim programların neler yapması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini Wise TV ile paylaştı.



Öğrencilerin istek ve talepleri çok önemli ve öncelikli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Topkaya, "Danışmanın doğru dediği değil öğrenci için ne kadar doğru olduğu, o üniversitenin o bölümü yada bu süreç iyi mi ona bakılmalı. Öğrencinin talepleri dikkate alınmalı ama ne istediğini bilmeyen bir öğrenci için de neyin iyi olduğuyla alakalı tespit iyi yapılmalı. Zamanlamaya dikkat edilmeli. Her ülkenin ve her okulun başvuru süreci birbirinden farklı. Dolayısıyla bunların çok iyi bilinip bir takvim oluşturulması lazım. Master plan çerçevesinde gidilmesi gerekiyor ve sürekli olarak öğrenci ve aile ile diyalog halinde olunmalı. Sadece öğrenci üzerinden yapılan danışmanlıklar maalesef sonuçları pek iyi olmuyor. Her aşamadan ailenin de bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.