Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Seçerken Neleri Göz Önünde Bulundurmak Gerekiyor?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, yurt dışı eğitim danışmanlığı seçerken neleri göz önünde bulundurmak gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Firma seçerken firmanın başarısına bakacaksınız, daha önceki tecrübelerine, çalıştığı öğrenci profillerine, nerelere hangi öğrenciler yerleştirilmiş, hangi okullardan öğrencilerle çalışmış. Bir tercih yaparken bir insan veya kurumla çalışılacaksa, o firmanın yaptığı en iyi işe bakılmalı. Araba alırken marka çok önemlidir. O markanın en iyi arabasına bakarız. Burada da danışmanlık firmasının öğrenciyi en iyi yerleştirdiği yer neresi buna bakılmalı. Öğrenci hangi okuldan gelmiş, nereye yerleşmiş. Bu öğrenciler ne kadar bursla yerleşmişler ve ne kadar mutlular. Bunlara bakılmalı. Süreklilik var mı? Yani danışmanlık sadece belli bir dönemi mi kapsıyor yoksa bütün seneyi mi kapsıyor? 3-5 saat danışmanlık yapan firmalar da var ama size bütün sene boyunca yada bütün eğitim hayatınız boyunca eğitim danışmanlığı veren firmalar da var. Biz onlardan bir tanesiyiz" dedi.