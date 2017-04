Yurtayder'den Başkan Akgül'e Ziyaret

Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocukları Koruma ve Kalkındırma Derneği (YURTAYDER) üyesi Mustafa Göktan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette yetiştirme yurdunda kalan çocukların sorunları ve kişisel gelişimleri için yapılacak projeler ele alındı.



Çocukların ülkemizin geleceği olduğunu ve her zaman onların yanında olduğunu dile getiren Akgül, "Bir çocuk bütün dünyayı değiştirebilir. Bu anlayışla bizlerde onlara her konuda destek oluyoruz" dedi. YURTAYDER üyesi Mustafa Göktan, "Bizler yaşadığımız her türlü sorun karşısında başkanımıza rahatlıkla ulaşıp sorunlarımızı çözebiliyoruz" diye konuştu.



Yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar için kendilerini geliştirecekleri ve meslek edinebilecekleri bir sanat dükkanı açacaklarını belirten Göktan, sanat merkezinde eğitimlerin ücretsiz olacağını ifade etti. Görüşmenin sonunda Mustafa Göktan, yurtta kalan çocuklarla birlikte iki ay sürede yaptığı gemi maketini Akgül'e hediye etti. - ANKARA