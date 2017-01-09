Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 403 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gün boyu etkili olan kar yağışı, merkez ve ilçelerdeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 403 köy yolunu açabilmek için karla mücadele ekipleri aralıksız çalışıyor.



Çalışmaları il özel idare ve karayolları ekipleri birlikte yürütüyor.