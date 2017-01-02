Yurt Öğrencileri İçin Düzenlenen Spor Etkinlikleri Tamamlandı

Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarda barınan gençlerin serbest zamanlarını daha verimli geçirmeleri için spor etkinlikleri düzenledi. Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu ile birlikte organize edilen ve geçen hafta başlayan, masa tenisi, futsal, voleybol ve atletizm müsabakaları sona erdi.



Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen ve sona eren müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi. Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Diyarbakır Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Metin Yılmaz ve bazı davetlilerin katıldığı ödül töreninde başarılı olan takım ve öğrencilere kupa, başarı belgesi ile madalya verildi.



Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ödül törenin ardından açıklamalarda bulanan Demir, öğrenciler arasında sosyal dayanışmayı artırmak ve sportif faaliyetlerin kapsamını genişletmek amacıyla, yeni yılda da benzer çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR