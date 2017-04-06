Yurt Müdür Yardımcısı Bal'ın "Fetö" Davası

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı yurtlarda müdür yardımcılığı yapan Mahmut Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Bal ile sanık avukatı katıldı.



Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Bal, savunmasında, 2009 yılında iş aradığı esnada internet üzerinden bireysel başvuru yaparak iş başvurusunda bulunduğunu söyledi.



Görüşmek için çağrıldığını anlatan Bal, "Görüşme sonucu Aziziye Şirketinin kabul etmesi üzerine yurt müdürü olarak kabul edildim." dedi.



Bal, bir yıl sonra aynı şirkete ait farklı bir yurtta aynı görevde çalıştığını belirterek, "2012 Temmuz'dan sonra maddi sebeplerden dolayı Kimse Yok mu Derneğinde şube müdürlüğünü yaptım. Sonrasında kendi işimi yapabilmek için Mersin'e gittim. Bank Asya'da çalıştığım yerin maaş ödemesi için hesap açtım. Sadece bu sebeple açtım. ByLock'la ilgili bu programı ben yüklemedim, kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, sanık Bal'ın tutukluluk halinin devamına ve eksik evrakların tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mahmut Bal'ın FETÖ/PDY'ye ait yurtlarda müdür yardımcılığı yaptığı ve bu yerlerde örgütsel faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Bal'ın, örgüt liderinin talimatıyla örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığına yer verilen iddianamede, terör örgütü propagandası ile örgüte ait Kimse Yok mu Derneğinde başkanlık yaptığı aktarılıyor.



İddianamede, sanık Bal'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.