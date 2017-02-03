Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Aylık Yüzde 3.98, Yıllık Yüzde 13.69 Arttı

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3.98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4.96 arttı,





Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 6.58 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 3.87 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4.12 artış ve su sektöründe yüzde 3.72 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış ham petrol ve doğal gazda

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 29.26 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 12 ile kok ve rafine petrol ürünleri ve yüzde 7.61 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 2.29 ile bir ay önceye göre endekslerin düştüğü tek alt sektör oldu.

Aylık en fazla artış enerji mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış enerji mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.