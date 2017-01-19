Yurt İçi Piyasalar Tcmb Beklenti Anketine Odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi takip edilecek.
ABD'de dün akşam San Francisco kentinde katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan Fed Başkanı Yellen, politika faizini 2019'un sonuna kadar yılda birkaç kez artırmayı öngördüklerini bildirdi. ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyleyen Yellen, işsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirterek, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının da ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.
Dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi aralıkta beklentiler doğrultusunda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,1 artarak yükselişini 5'inci aya taşıdı. Fed'in Bej Kitap raporu ise ekonomik faaliyetlerin tüm bölgelerde sınırlı genişlediğini ve enflasyon baskılarının yükseldiğini ortaya koydu.
Bu gelişmelerle yükselişe geçen dolar endeksi, önceki günkü kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 artışla günü 100,9'dan tamamlamasının ardından bugün Asya piyasalarında 101 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri Yellen'ın açıklamalarının ardından yüzde 2,32'den yüzde 2,43'e çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,18 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 yükseldi, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybetti.
Avrupa tarafında bugünkü Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesinde avro/dolar paritesi Yellen'ın açıklamaları ile test ettiği 1,07'nin üzerinde tutunamadı ve 1,06 - 1,07 bandında dengelendi. Dün Almanya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,7 artış kaydetmesinin ardından DAX endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükseldi, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybetti.
Bugün Asya'da, dolar/yen paritesinin dün akşam Yellen'ın açıklamaları ile başlayan yükselişini devam ettirmesi dikkati çekerken, yenin değer kaybından destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 1,1 artış kaydetti, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 geriledi.
Yurt içinde, dün BIST 100 endeksinin yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyarak 83.000 puan sınırına kadar çıktığı ve günü yüzde 0,5 artışla 82.779 puandan tamamladığı görüldü. Dün gün içinde yatay seyreden dolar/TL, Yellen'ın açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak yükseldi ve bugün bankalararası piyasada 3,80 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, bugün yurt içinde açıklanacak TCMB Beklenti Anketindeki 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinin gelecek hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde piyasaların odak noktasında olacağına değinerek, yurt dışında ise Yellen'ın bugünkü konuşması ve yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti.
Teknik açıdan, dolar/TL'de 3,8170 seviyesinin kısa vadede önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde ise 83.400 seviyesinin direnç, 81.100 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.
Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:
12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı cari denge
14.30 Türkiye, TCMB Beklenti Anketi
15.45 Avro Bölgesi, ECB kararı
16.30 Avro Bölgesi, Draghi'nin basın toplantısı
16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları
16.30 ABD, aralık ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri
16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
Yurt İçi Piyasalar Tcmb Beklenti Anketine Odaklandı
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi takip edilecek.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamaları ile dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi takip edilecek.
-
Emekli memura, borçluya, gecekondusu olana müjde! İşte ayrıntılar
-
Sektörün devlerinden biri rekor ücrete satıldı! İşte yeni sahibi
-
Milyonlarca liralık yatırım! Bir il yeniden inşa ediliyor
-
Dünyanın en büyüğü! Suudiler Konya'ya kuracak
-
Zamlı fiyatları böbrek sattırır
-
Kamu işçilerinin beklediği haber geldi! Tarihler belli oldu
-
113 metrelik ilk milli fırkateyn! Güdümlü füzeleri takip edecek
-
"Anlaştık" deyip bombayı patlattı: MHP'li bakanlar atanabilir
-
ABD açıkladı, dolar uçuşa geçti
-
Reina canisine iğrenç ödül
-
Öğretmenlerinin toplu tecavüzüne uğradı, yaşam mücadelesi veriyor
-
Dağdaki görüntü şaşkına çevirdi