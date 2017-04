Yurt İçi Piyasalar Sanayi Üretimi Verisine Odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta boyunca yoğun veri gündemi beklenirken, yurt içi piyasalar bugün şubat ayı sanayi üretimi verisine odaklandı.



Geçen hafta küresel ekonomilere ait makro veriler geçtiğimiz aylarda gözlenen güçlü ivmenin bir miktar kaybedildiğini gösterirken, diğer taraftan ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü füzelerle vurması jeopolitik risklerin tekrar yükselmesine neden oldu.



ABD'de öncü gösterge PMI ve ISM endeksleri, imalat ve hizmetlerde mart ayında yavaşlamaya işaret ederken, geçen haftanın son işlem günü tarım dışı istihdam verisi 98 bin artışla beklentilerin çok altında gerçekleşti.



Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarında birçok üyenin bilanço küçültmeye yönelik görüş bildirmesi, yatırımcıların risk iştahının azalmasına neden oldu. Tutanaklarda, kademeli hızda faiz artışının FOMC'nin tam istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefleri için muhtemelen uygun olduğu ifadeleri yer alırken, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosuyla ilgili tartışmalar dikkati çekti.



New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentinin çok altında gelmesi ve ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının yatırımcılarda yarattığı gerginlikle haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,03, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti.



Avrupa tarafında ise Avro Bölgesi ve İngiltere'de PMI endeksleri ve İngiltere ile Fransa'da sanayi üretimi beklentinin altında kalırken, Almanya'da ise güçlü bir görünüm sergiledi. Avrupa borsaları, ABD'nin Suriye rejimini hedef alan saldırısının etkilerine rağmen Almanya'da DAX endeksi hariç günü yükselişle tamamladı. DAX endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.



Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 artışla 18.797,88 puandan kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 3.277 puanda seyrediyor.



Sanayi üretim verisi odakta



Yurt içinde ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından güne düşüşle başlayan ve 88.351,21 puanı gören BIST 100 endeksi, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından yükselişe geçerek 88.840,75 puanı gördü.



Kapanışa doğru satışların artmasıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,20 azalışla analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 88.500 puanın hemen altında 88.497,33 puandan tamamladı.



Analistler, bu hafta hem yurt içi hem de yurt dışında veri akışının yoğun olacağını, Türkiye'de şubat ayı sanayi üretimi endeksi ve ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, TÜFE, Michigan tüketici güven endeksi, Almanya'da Zew beklenti endeksi, Avro Bölgesi sanayi üretim endeksi verilerinin ön plana çıkacağını kaydeden analistler, bugün akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in Michigan Üniversitesi'nde yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.



Analistler, ABD'nin Suriye'deki hava üssü saldırısının ardından ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (PACOM) Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubuna Avustralya seyahatini iptal edip Kore sularına dönmesi emrini vermesinin kısa vadede küresel piyasalar açısından jeopolitik risklerin yükselmesine sebep olduğuna işaret etti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 87.200 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, olası yükselişlerde 89.500 ve 91.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2, medyanı ise yüzde 1,8 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,3 ila 4,4 aralığında yer aldı.



Öte yandan, şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,0, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi,



11.30 Avro Bölgesi, Sentix yatırımcı güven endeksi



23.00 Fed Başkanı Janet Yellen'in konuşması