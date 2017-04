Yurt İçi Piyasalar Cari Açık Verisine Odaklandı

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin etkisi izlenirken, yurt içi piyasalar bugün şubat ayı cari açık verisine odaklandı.



Dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen Michigan Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Amerikan ekonomisi ve Fed'in para politikasına dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin Fed'in hedefleri olan tam istihdamı ve yüzde 2'lik enflasyon seviyesini yakaladığına dikkati çeken Yellen, "Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor. Enflasyon eğrisinin gerisinde kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yellen, Fed'in faizlerin kademeli artırımında çok beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceğini ve bu durumda bankanın faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalacağını, bunun ise resesyona neden olacağını vurguladı.



Analistler, verilerin Fed'in beklentileri doğrultusunda gelmesi durumunda haziranda kademeli bir faiz artışına gidebileceğini belirtti.



Suriye ve Kore merkezli jeopolitik gelişmelerin dikkatle izlenmesi gereken konular olduğunu dile getiren analistler, yarın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı görüşmenin jeopolitik risk açısından önemli olacağını ifade etti.



New York borsası, petrol fiyatlarındaki artışla haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,01, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,05 değer kazandı.



Avrupa tarafında ise Almanya ZEW endeksi ve Avro Bölgesi sanayi üretim verisi takip edilecek. Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamlarken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.



Asya piyasalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,27 azalışla 18.747,87 puandan kapandı, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.250,39 puan seviyelerinde seyrediyor.



Cari açık verisi odakta





Yurt içinde haftaya pozitif başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü. Endeks günü yüzde 3,10 değer kazanarak 91.240,45 puan ile Ocak 2015'ten bu yana en yüksek günlük kapanışını yaptı.



BIST 100 endeksi, dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91.000-91.500 direnç bölgesine girdi. Analistler, mart ayında iki kez test edilen bu bölgenin banka hisseleri öncülüğünde aşılması durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.



Analistler, yabancı bir yatırım bankasının Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı olumlu raporun özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladığını, ayrıca Suriye'deki gerginliğin şimdilik dinmiş gibi görünmesi ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı revize etmesinin endeksteki yükselişi destekleyen faktörler olarak öne çıktığını belirtti.



Bugün yurt içinde cari işlemler açığı verisi takip edilirken, AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu.



Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



10.00 Türkiye, şubat ayı ödemeler dengesi



11.30 İngiltere, mart ayı TÜFE



12.00 Avro Bölgesi, sanayi üretimi



12.00 Almanya, nisan ayı ZEW endeksi