Yurt İçi Piyasalar Cari Açığa Odaklandı

Küresel piyasalar, veri trafiğinin zayıf olmasının da etkisiyle sakin bir seyir izlerken, yurt içinde bugün açıklanacak cari açık verisi ve yükseliş eğilimini sürdüren döviz kurları yatırımcıların odak noktasına yerleşti.



ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı yüzde 1,3 artarken, analistler, ABD'nin tam istihdama yakın seyreden iş gücü piyasasıyla uyumlu olan verinin pay piyasalarına etkisinin sınırlı olduğunu ifade etti. Dün dolar endeksi yatay bir seyir izlerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. S&P 500 endeksi önceki kapanış seviyesinde yatay seyretti, Nasdaq endeksi ise teknoloji hisselerinin yükseliş eğilimini sürdürmesinin etkisiyle yüzde 0,36 yükseldi.



Avrupa tarafında, dün avro/dolar paritesi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,06'nın üzerini test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve 1,0500-1,0550 dar bandında dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.



Bugün Japonya'da açıklanan öncü göstergeler endeksindeki artış ve dolar/yen paritesindeki yüzde 0,3'lük yükselişten destek bulan Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,5 geriledi.



Yurt içinde, dün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle iç dinamikler öne çıkarken, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin devam etmesi nedeniyle kur hareketleri yatırımcıların odak noktasına yerleşti. Dolar/TL, dün 3,80 seviyesini test etmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında derinliğin az olduğu dönemde 3,8957 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve 3,84 seviyelerinde dengelendi. BIST 100 endeksi ise dün yatay bir seyir izledi ve günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 77.394 puandan tamamladı.



Analistler, bugün yurt içinde saat 10.00'da açıklanacak cari işlemler açığı verisinin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti. Döviz kurlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 76.000-77.700 bandındaki dalgalı seyrini sürdürebileceğini bildirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin Kasım 2016'da cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 2,6 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2016 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 34,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ekim 2016'da cari işlemler açığı 1 milyar 675 milyon dolar olurken, bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar düzeyinde oldu.