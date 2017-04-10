Yurt Genelinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı
Yurt genelinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü kutlandıSiverek'te polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Yurt genelinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü kutlandı
Siverek'te polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Cumhurriyet Meydanında düzenlenen törene Başsavcı Vekili Medet Akcan, Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, STK temsilcileri, polis aileleri ve emniyet mensupları katıldı.
Emniyet Müdürü Gül'ün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından, tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Okunan İstiklal Marşı sonrasında ise Siverek İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bugün mazisi başarılarla dolu, Türk Milettinin sevgi ve güvenini kazanmış, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını kendine ilke edinen, anayasa ve yasalara sadakatle gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın onur, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."
Emniyet teşkilatının halkın güvenle sığındığı bir şefkat kapısı olduğunu söyleyen Gül, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin, ülkemizin huzur, güven ve istikrarının güvencesidir. Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati öneme haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaktadır" dedi.
Program konuşmanın ardından Şehit Nihat Karakoca Polis Karakolu bahçesinde düzenlenen kokteyl ile devam etti. Bahçede tebrikleri kabul eden Emniyet Müdürü Gül, katılımcılara teşekkür etti.
Uşak'ta Polis Teşkilatının 172. yılı etkinlikleri UŞAK - Uşak'ta Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılı hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak.
Uşak'ta etkinlikler bu sabah erken saatlerde 15 Temmuz Şehirleri Meydanında Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Törene, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak protokolü ve emniyet mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder yaptığı konuşmada, 172. Yıl dönümü nedeniyle bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve törene katılanlara teşekkürlerini sundu. Ergüder konuşmasının devamında şunları dile getirdi; "Polis Anayasa, kanunlar, tüzükler, ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat, fedakarla, gece ve gündüz demeden, Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten de çekinmeyerek görevini ifa etmektedir. Emniyet ve asayişin sağlanmasında, her türlü bölücü terör örgütü, geleceğimizin teminatı gençlerimizin büyük belası olan uyuşturucu ile mücadele, trafik terörü ve diğer illagal faaliyetler öncelikli görevlerimiz arasında bulunmakta ve bunlarla aralıksız olarak mücadeleye devam edilmektedir. Bu necip millete '15 Temmuzu yaşatan daha neler olacak şu tarihi bu tarihi bekleyin' diyerek meydan okuma akılsızlığını ve hadsizliğini gösteren bu hainlere karşı, milletimiz ve biz, vatanımızın bekası için her daim en ağır cezayı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 172 yıldır 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan, Türk Polisi adına ben ve personelim adına daha güvenli, daha huzurlu bir Uşak ve Türkiye'miz için canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz. Türk Polis Teşkilatımızın 172. Yılı kutluyor sağlık ve başarılar diliyorum"
Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümü etkinlikleri hafta boyunca farklı etkinliklerle devam edecek. Antalya'da polis şehitliğinde anma töreni ANTALYA - 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis şehitliğinde anma töreni düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı polis şehitliğinde düzenlenen törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Vali Yardımcısı Mehmet Kurdoğlu İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları BirliğiBaşkanı Adlıhan Dere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Kelleli, şube müdürleri, polisler ve şehit polislerin aileleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 3 el saygı atışında bulunuldu. Uzunkaya'nın şehitlik defterini imzaladıktan sonra konuşmasında 172 yıllık tarihinin her sayfasını şan şeref ve kahramanlık destanlarıyla süsleyen ve bugün de aynı yüksek vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla ülkenin 4 bir yanında gelecek nesillerin gururla okuyacağı yeni destanlar yazan Türk Polis Teşkilatı'nın bir mensubu olmaktan onur duyduğunu söyledi.
"Mezarlara karanfil"
Uzunkaya şu düşünceleri paylaştı: "Aziz milletin huzur ve güvenliği ülkemizin birlik ve bütünlüğü için şanlı tarihimizdeki binlerce örnekte olduğu gibi daha dün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında da en değerli varlıklarınız olan canlarını feda ettiniz.Vatan sevgisinin, millet sevdasının ne kadar kutsal ve değerli ve yüksek bedelli olduğunu öğrettiniz. Bu anlamı büyük ve bedeli yüksek öğretiniz doğrultusunda gücünü yasalardan, desteğini daima hizmetinde olduğu milletinden alan Türk Polis Teşkilatının nöbetini tutan bizler aynı vatanseverlikle, aynı vazife aşkıyla, aynı inançla emanet aldığımız bu kutsal hizmet bayrağını, bugün olduğu gibi yarında, bu güzel vatan toprağını kanlarımızı sulamak pahasına elden ele yükselterek daha ileriye taşıma azim ve kararlılığı içindeyiz. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi malul ve emeklilerimizi rahmet ve şükranla, saygıyla anıyorum."
Yapılan duanın ardından Uzunkaya ve protokol şehit polislerin mezarların karanfil bıraktı. Çok sayıda polis de şehit polislerin mezarına karanfil bırakıp,dua etti.
Polis Teşkilatı'nın 172. Yıl dönümü Denizli'de tören ile kutlandı DENİZLİ - Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıl dönümü, Denizli'de törenle kutlandı.
Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlit Demir'in Valilik önünde çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, STK temsilcileri, kurum müdürleri ile teşkilat mensupları katıldı. İl Emniyet Müdürü Mevlit, yaptığı konuşmada, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin güven ve teminatı olan teşkilatın 172'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demir, "Bireylerin güvenliğinin ve kamu düzenin sağlanması çağdaş devletin temel amaçlarındandır. Huzurun ve güvenliğin bulunmadığı ortamda demokrasinin yerleşmesi, devlet otoritesine saygı duyulması, temel hak ve özgürlüklerin kullanılması beklenemez. Demokrasinin işlerliği, özgürlüklerin korunması ve adaletin tesisi ancak huzur ve istikrar ortamının sürdürülmesi ile sağlanabilir. Teşkilatımızın bu şuurla adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde desteği milletimizden, yetkisini ile yasalardan alarak her zaman demokratik ve hukuk kuralları çerçevesinde gece gündüz demeden görevini yerine getirme gayreti içerisindedir"dedi.
Devletin ve milletin selameti uğruna şehit olan polislere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Demir, emekli ve gazi polisleri minnetle andı.
10 Nisan Polis Haftası coşkuyla kutlandı ERZURUM - Polis teşkilatının 172. Yıldönümü çeşitli etkinliklerle Erzurum'da kutlandı.
Polis teşkilatının 172. Yıldönümü münasebetiyle 10 Nisan Polis Haftası Havuzbaşındaki törenle kutlandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı tören öncesinde Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bando takımı eşliğinde yürüyüşü vatandaşlardan büyük alkış aldı. Tören, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti.
Meslektaşlarının polis haftasını kutlayan Mehmet Aslan konuşmasında, "Mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'nci yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumluluklarla vatandaşların huzur ve güvenliklerini sağlamak yönünde kutsal bir görev üstlenen teşkilatımız görevini sorumluluk bilinci içerisinde fedakarca yapmaya devletimize, milletimize ve medeniyetimize yapılan her türlü saldırıya karşı kararlılıkla göğsünü siper etmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
Terör odaklarıyla mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Aslan, "Her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz devam ederken devlet, millet ve bayrak düşmanı her türlü yapıyla mücadelemiz bunların kökünü kazıyana kadar artarak devam edecektir. Emniyet teşkilatı devletinin emrinde milletinin hizmetindedir. Türk milleti kurulduğu 1845 yılından beri vatanın birliği ve dirliği uğrunda terör örgütleriyle fedakarca ve kahramanca mücadele eden şehit gazi ve kahraman polisleriyle gurur duymaktadır" dedi.
Vali Seyfettin Azizoğlu, polis teşkilatı ile gurur duyduğunu vurgulayarak, "Polis teşkilatı ve Jandarma teşkilatı, büyük Atatürk'ün ifadesiyle kanun ordusudur. Kanun hakimiyetini, huzur ve güvenliği sağlamak için, Türk devletinin tarih sahnesine çıktığı andan itibaren çeşitli adlar altında bu teşkilatımız vardı ve gelişe gelişe bugünkü modern halini aldı. Sınırlarımız içinde emniyet ve asayişimizin koruyucusu olduklarını yapmış oldukları çalışmalarla ispat etmişlerdir. Bugüne kadar bütün başarılı çalışmalarından dolayı Erzurum Polisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Polisten vatandaşlara karanfil HAKKARİ - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde esnaflara ve vatandaşlara karanfil dağıttı.
Polis memurları, etkinlikler kapsamında esnafları ziyaret ederek karanfil verdi. Vatandaşlar, karanfil dağıtan polis memurlarının 10 Nisan Polis Gününü kutlayarak, karanfil dağıtılmasından dolayı teşekkür ettiler.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin devam edeceğini belirttiler. Polis Teşkilatının 172. Yıl dönümü coşkulu kutlandı GAZİANTEP - Türk Polis Teşkilatının 172.yıl kuruluş dönümü, Gaziantep'te coşkuyla kutlandı.
Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile start verilen Türk Polis Teşkilatının 172.yıl kuruluş dönümü kutlamalarına Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren Emniyet Müdür Yardımcıları askeri erkan ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Programda konuşan İl Emniyet Müdürü Gülveren, "Emniyet teşkilatı kahraman Türk Milletinin Cumhuriyetimizin kuruluşundan evvel kurtuluş savaşında ki yapmış olduğu mücadelede göstermiş olduğu başarıların bugünkü emanetçi ve torunları,çocukları olarak emniyet teşkilatı olarak bu millete ve vatana hizmet etmenin gururun ben 178 beri teşkilatımız 172 yıldır yaşıyor. Biz bu gurur ve şan şöhret ile vatana millete memleketimize her zaman onurunu yaşadık yaşayacağız.Öncelikle bayrağımızın inmemesi vatanın ve millettin bekası için canını hiç esirgemeden kendini feda etmiş şehitlerimize ve yakınlarımıza rahmet diliyorum.Allah Kendilerini peygamberimizin makamına komşu eyler inşallah şefaatlerini bizden esirgemesinler .Gazilerimize acil şifalar diliyorum yine görevi sırasında yaralanan meslektaşlarımıza acil şifa diliyorum.Modern toplumlarda polislik tek başına fiziki tedbirler ile polisiye imkanlarla değil halk ilişkileri ile ne kadar irtibat kurulursa verilen hizmetinde kalitesi, etkinliği, değeri o kadar artar.Bunun en güzel örnekleri de bizim Gazi şehrimizde gerek kamu kuruluşları ve vatandaşlarımıza olan birlik beraberlik ruhu ile örneğini en iyi şekilde göstermiş vaziyette.Dolaysıyla ben burada kamu kurum ve kuruluşlara Gazi şehrimizin vatandaşlarına bir kez daha teşekür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Törende geçen yıl Gaziantep'te devriye aracına ateş açılması sonucu şehit olan Hüseyin Gümüşün oğlu Arda Gümüş'ün kahraman Türk Polisi adılı şiiri okudu. Anıta çelenk bırakılmasının ardından tören Vali Ali Yerli Kaya'ya çiçek verilmesi ile son buldu