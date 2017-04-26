Yurt Genelinde Fetö Operasyonları
Yurt genelinde FETÖ operasyonlarıİSTANBUL - Fetullah Gülen Terör Örgütüne yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan çok sayıda kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Yurt genelinde FETÖ operasyonları
İSTANBUL - Fetullah Gülen Terör Örgütüne yönelik Türkiye genelinde yapılan operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan çok sayıda kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Fetullah Gülen Terör Örgütüne yönelik Ankara merkezli yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların sorgusu burada yapılacak.
ADANA - Adana'da Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen öğretmen ve adliye personellerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 30 kişi gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öne sürülen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ve adliye personellerinin aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, adli tıp kurumunda ki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KONYA - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda Konya'da 20 kişi gözaltına alındı.
Ankara merkezli Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonda, Konya'da 119 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılan örgütte abi olarak bilinen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan öğretmenlikten ihraç edilen bir şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek babam, çek iyi çek, net çıksın" demesi dikkat çekti. Gözaltına altına alınan 20 şüpheli Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artacağı belirtildi.
KAYSERİ - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 81 ilde FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamı olanlar hakkında verdiği gözaltı kararı sonrasında Kayseri'de 43 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde yapılan operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar sonrasında Kayseri'de 94 kişiden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te doktor kontrolünden geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, haklarında başlatılacak olan işlemler için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
MUĞLA - 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düzenlenen suikast girişimi davası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda Muğla 2'nci ağır Ceza Mahkemesi tarafından devam ediliyor. Tanıkların dinlendiği duruşmalarda bugüne kadar 10 tanık ifade verdi. Tanıklardan 6'sı SEGBİS sistemi ile ifade verirken 4'ü mahkeme huzurunda ifade verdi.
'Kuzgun' ve 'Şapka' tanık olarak dinlenecek
Duruşmanın bugünkü bölümünde halen tutuklu bulunan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'Şapka' kon adı ile itirafçı olan ve sonradan ismi deşifre olan 'Şapka' kod adlı Albay Hakan Bıyık ve itirafçı 'Kuzgun' kod adlı eski Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifadeleri alınacak. İki itirafçının özellikle Muğla'da sanık olarak yargılanan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in darbe girişimi öncesi Ankara'da bir villada yapılan toplantıya katılması ile ilgili önemli bilgiler vermesi bekleniyor. İtirafçılar, Ankara'daki villa toplantısına firari sanık Adil Öksüz'ün de bu toplantılara katıldığını daha önceki ifadelerinde belirtmişlerdi.
SAMSUN - Samsun'da FETÖ'nün emniyet mahrem imamı yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 25 öğretmen gözaltına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye geneli olduğu gibi Samsun'da da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamı emniyet yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 180 polisin takıldığı Samsun'un merkez ilçeleri ile Çarşamba, Bafra, Terme, Ayvacık ve 19 Mayıs ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda emniyetin mahrem imamları olduğu ileri sürülen, mesleklerinden ihraç ve açıkta bulunan 25 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısında artış beklendiği öğrenildi.
ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 şüpheliden 7'si dün adliyeye sevk edilmiş 5'i tutuklanmıştı. Soruşturmada diğer 7 şüpheli de bu gün adliyeye sevk edildi.
Zonguldak merkezli 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda daha önce meslekten ihraç edilen 14 öğretmenden 7'si dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan diğer 7 şüpheli de bu gün adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün haberleşme programı olan "Bylock"u kullandığı iddiasıyla meslekten ihraç edilen öğretmenler gözaltına alınmıştı. Osmaniye, Niğde, Isparta, Kayseri ve Ankara'da da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.
ÇORUM - Çorum'da Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4'ü bayan 25 kişi adliye'ye sevk edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine katıldıkları ve örgüte finansman sağladıkları iddia edilen işadamı, esnaf ve meslekten ihraç edilen kamu çalışanlarından oluşan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen şüpheliler gözaltına alındı.
Emniye müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliye'ye sevk edildi.
ELAZIĞ - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması ile ilgili yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili soruşturma dosyasına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlığının koordinesinde FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturması kapsamında, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, il merkezinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda aralarında öğretmen ve fizyoterapistin bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ERZURUM - 81 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı.
Bugün 81 ilde Emniyet teşkilatı içindeki FETÖ üyelerinin sivil mahrem imamı olduğu iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında Erzurum'da 68 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra sorgulanmak üzeri emniyete götürüldü.
Erzurum'da operasyon kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.