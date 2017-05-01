Yurt Genelinde 1 Mayıs Kutlamaları
Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamalarıESKİŞEHİR - Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olurken, Eskişehir'de bulunan 'Alternatif Taksim' meydanına da ise kimse gelmedi.
Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları
ESKİŞEHİR - Taksim Meydanı ve çevresi bu yıl da 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olurken, Eskişehir'de bulunan 'Alternatif Taksim' meydanına da ise kimse gelmedi.
Geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir sinema filmi için hazırlanan Taksim Meydanı'nın kopyası, kutlamalara ev sahipliği yapıyordu. Bu sene ise Eskişehir'de Odunpazarı ve Sıhıyye Meydanında kutlamalar yapılırken, Aşağı Söğütönü mahallesinde bulunan Alternatif Taksim'de ise 1 Mayıs kutlamaları yapılmadı. Kimsenin olmadığı Alternatif Taksim'de, Atatürk Anıtı, Kazancı Yokuşu ve tarihi su deposu bile yer alıyor.
GAZİANTEP - Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları olaysız bir şekilde, coşkuyla kutlandı.
Şahinbey ilçesi, Alleben Mahallesinde bulunan Kırkayak Parkında organize edilen 1 Mayıs kutlamalarına DİSK, KESK, TTB, TMMOB, Tüm-Tis ve Belediye-İş, işçileri STK'ların yanı sıra, HDP, CHP, ESP gibi siyasi partiler de katıldı.
Kutlamanın yapılacağı alan çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri sabah erken saatlerden itibaren alana çıkan bütün yolları kapattı. Saat 12.00'da başlayan kutlamaya katılmak için gelen vatandaşlar üzerleri ve çantaları aranarak alana alındı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı kutlamalar sendika temsilcilerinin yaptığı konuşmaların ardından halaylar ile son buldu. Olaysız bir şekilde son bulan kutlamaların ardından alandaki güvenlik önlemleri kaldırıldı.
MANİSA - Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'nin dört bir yanında işçiler, emekçiler ve alın terinin dostları, işçinin dostları, emekçilerin dostları meydanları doldurdular. Artık 'Bu gidişat böyle sürmez. 'Hayır diyoruz' diyorlar. 'Hayır' 16 Nisan günü bitmedi. 'Hayır' 16 Nisan'da başladı" dedi.
Manisa'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği'nin öncülüğünde toplanan sendikalar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşe CHP de destek verirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul ve partinin il ve ilçe örgütleri katıldı. Manisa Sultan Camisi önünde toplanan grup buradan Çarşı Bulvarı üzerinden Hatuniye Camisi'ne oradan da Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup Cumhuriyet Meydanına kurulan polis noktasında üst aramasından geçirildi. Meydanda kurulan platformda ise grup adına Gıda İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İşçi sorunlarının dile getirildiği gösteri, halay çekilmesiyle son buldu.
"Hayır' 16 Nisan'da başladı"
Manisa'daki 1 Mayıs kutlamalarında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sadece 16 Nisan gününe kadar kendisini sadece sermayenin yanında konumlandıran, kendisini işçi haklarına karşı ceberrüt bir devlet olarak konumlandıranlar 16 Nisan gününde aslında her siyasi görüşten ama bu gidişata 'Dur' demek isteyenlerin güçlü 'Hayır'ı ile karşılaşmışlardı. Bugün de gerek Manisa'da gerekse Türkiye'nin dört bir yanında işçiler, emekçiler ve alın terinin dostları, işçinin dostları, emekçilerin dostları meydanları doldurdular. Artık 'Bu gidişat böyle sürmez. 'Hayır diyoruz' diyorlar. 'Hayır' 16 Nisan günü bitmedi. 'Hayır' 16 Nisan'da başladı. Emekçiler haklarını alana kadar, 1980 darbesiyle üzerinden örgütlenmenin bir buldozer gibi geçen 1980 darbesiyle kaybedilen özgürce örgütlenmeyi geri alana kadar, alın terinin karşılığını alana kadar, bu çarpık düzene 'Hayır' demeye, direnmeye, omuz omuza vermeye, slogan atmaya, halay çekmeye, haklarını aramaya devam edecekler" dedi.
CHP'li Özel'in güzergah sitemi
Manisa'daki 1 Mayıs yürüyüşü için belirlenen güzergaha tepki gösteren CHP'li Özel, "16 Nisan'a kadar kendisini dev aynasında görenler işçilerin, emekçilerin bu güçlü 'Hayır'ından irkilmiş olacaklar ki bugün yine Manisa'da aklın hayalin almayacağı bir güzergah verdiler. Sultan Camisinden Hükümet Meydanına gelebilmek için tercih edilebilecek en sessiz, en sakin halkla en az bir araya gelinecek güzergahı belirlemişler. İşçilerden bu kadar çok korkuyorlar ama bu kadar büyük haksızlık da artık vicdanların kaldırabileceği bir şey değil. Manisa'daki bu güzergahı çok ayıpladık. Doğru bulmuyoruz. Bu kadarı alanları da tüm emekçiler adına kınıyoruz" dedi.
YALOVA - 1 Mayıs İşçi Bayramı Yalova'da da kutlandı. Sakin geçen kutlamada işçiler halay çekti.
Tertip komitesini Eğitim Sen, Eğitim İş, ADD, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Emekli Sen, CHP ve HDP temsilcilerinin oluşturduğu 1 Mayıs İşçi Bayramı sakin geçti. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen kutlamalarda çalınan parçalar eşliğinde halaylar çekildi. KESK müzik grubu konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmadı.
BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı coşku içinde kutlandı.
Ayvalık Öğretmenevi önünde toplanan işçiler, ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin yanı sıra sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları ile Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.
Kalabalık meydana geldiğinde polis tarafından oluşturulan giriş noktalarında aranarak kutlama alanına alındı.
Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri Salman Kayral ve Fahri Güren'in yanı sıra işçiler, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlama etkinliklerinde günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yapıldı.
Kutlamalarda konuşan Belediye İş Ayvalık Temsilcisi İsmail Yeniköylü; ekmek, barış, özgürlük adalet, eşitlik, demokrasi ve dayanışma İçin 1 Mayısta alanlarda olduklarını vurguladı.
Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık söylenen türküler eşliğinde halaylar çekti. Ayvalık'taki 1 Mayıs kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.