Yurt Genelinde 1 Mayıs Kutlamaları
Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamalarıBURSA - Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Yıkılan Bursa Atatürk Stadyumu yerine yapılan yeni Altıparmak meydanında yapıldı.
Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları
BURSA - Bursa'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları Yıkılan Bursa Atatürk
Stadyumu yerine yapılan yeni Altıparmak meydanında yapıldı. Kutlamalar sırasında herhangi olumsuz bir olayın yaşanmaması için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 bin 500 polis görev aldı.
Sabah saat 11: 00'de Santral Garaj Kent Meydanı ve Fevzi Çakmak caddesi üzerinde toplanan işçiler Darmstad caddesi üzerinden yeni yapılan Altıparmak Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında polis olası alaylara karşı olağan üstü önlem aldı.
Eğitim Sen, HDP Bursa, CHP Bursa, BAMİS, SES, Emek Partisi, Disk, KESK, Halk Evleri, TMMOB üyesi gruplar yapılan kontroller ve üst aramalarının ardından alana alındılar. 3 bin 500 polisin görev yaptığı Bursa'daki 1 Mayıs kutlamalarında 4 bin işçi toplandıkları yeni meydanda halay çekip şarkılar söyledi. İlkay Akkaya'nın konseriyle 1 Mayıs kutlamaları sona erdi.
ERZİNCAN - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Erzincan'da, sendika, dernek ve siyasi partilerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanında kutlandı.
Erzincan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü münasebetiyle çeşitli sivil toplum kuruluşları sloganlar eşliğinde yürüyüş yaparak kutlama yaptı. Toplanan grup Eski terminal önünden Cumhuriyet meydanına kadar yürüyüş yaparak çeşitli sloganlar attı. Ardından meydanda toplanan grup Cumhuriyet Meydanında halay çekerek eğlendi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş ve meydandaki alanlarda şüpheli görülen şahısların çantaları ve üsleri arandı. Meydanda kutlama yapmak isteyen gruplar emniyet mensupları tarafından tek tek aranarak meydana sokuldu. Sendika temsilcilerinin yaptıkları konuşma sonrası kutlamalar, çekilen halaylarla sona erdi.
BALIKESİR - 1 Mayıs İşçi Bayramı Balıkesir'de de utlandı.
Balıkesir'deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları geçen yıllara nazaran sönük geçti. Çarşamba Pazarı yanında toplanmaya başlayan sedika üyeleri, daha sonra hep birlikte sloganlar atıp, marşlar söyleyerek Kuva-yi Milliye Meydanı'na kadar yürüdü. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı meydana vatandaşlar üst araması yapılarak alındı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk-İş Balıkesir İl Temsilcisi Ahmet Demirer, sendikalar adına bir basın açıklaması yaptı. 1 Mayıs 1886 günü sekiz saatlik iş günü hakkı için sürdürülen mücadelenin başlangıcı olan bu günde yine meydanlarda olduklarını söyleyen Demirer, "1 Mayıs, işçi sınıfının mücadele ederek elde ettiği kazanımlarıyla, kararlılığıyla, dayanışmasıyla anlamlı kıldığı bir gündür. Biz emekçiler olarak, din, dil, ırk, siyasi düşünce ayrımı olmaksızın ortak taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için bugün burada bir kez daha bir araya geldik. Bugün burada olduğu gibi, ülkemizin diğer şehirlerinde işçiler meydanlarda" dedi.
Konuşmanın ardından gruplar halaylar çekti. Kutlama olaysız bir şekilde sona erdi.
DÜZCE - Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kutlandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalara katılımın az olması dikkat çekti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına sendikalar, siyasi partiler ve çeşitli gençlik kuruluşları ile sivil toplum örgütleri katıldı. Düzce Belediyesi önünden başlayan yürüyüş sırasında ve kutlamaların yapılacağı alanda polis geniş güvenlik önlemi aldı. İstanbul Caddesi boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar kutlamaların yapılacağı alana Polis ekiplerinin araması sonrasında girebildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından alanda bulunanlar hep birlikte işçi marşını söylediler. Kutlama programında Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Düzce İl Temsilcisi Hüseyin Arslan, "İşsizliği, yoksulluğa, hukuksuzluğa, baskılara, emperyalizme, taşeronlaştırmaya, güvencesiz ve esnek çalıştırmaya karşı eşit, özgür ve insanca bir yaşam istiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından alanda bulunanlar çalan müziğin eşliğinde halaylar çektiler. Kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı.
Ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Gebze'de yoğun bir katılımla kutlandı. Gebze Sendikalar Birliğine bağlı sendika üyeleri sabahın erken saatlerinden itibaren Trafo meydanında toplanmaya başladı. Ardından Şehit Numan Dede Caddesi boyunca pankart flamalar ve Türk bayrakları ile sloganlar eşliğinde Gebze Kent Meydanında bulunan miting alanına kadar yürüyüş yapıldı. Sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan binlerce işçi, yürüyüşün yapıldığı caddeye ve miting alanına polisin yapmış olduğu güvenlik aramaları sonrasında girdi. Yoğun güvenlik önlemleri alınan mitin alanı ve yürüyüş güzergahının da polis bariyerleri ile kapatıldığı görüldü.
"1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun"
Yapılan yürüyüşün ardından binlerce sendikalı mitin alanına geldi. Miting alanı dolduran binlerce sendikalıya, Gebze Sendikalar Birliği adına seslenen Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, "İşçisi, memuru, kadını, erkeği, işsizi, emeklisi, genci, yaşlısı tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs'ta birlik, mücadele ve dayanışma çağrımızı Gebze'den duyuracak, bugün sömürüye, işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve baskılara karşı sesimizi hep birlikte yükselteceğiz. Dünyada ve Türkiye'de emeğin temel kazanımları için verilen temel kazanımları için verilen mücadele sırasında hayatını yitiren tüm emekçilere saygılarımızı sunuyor, anıları önünde eğiliyoruz. 1 Mayıs mücadelesinin bize kazandırdığı değerleri, birbirimize kenetlenerek, birlik içerisinde ve yükselteceğimiz dayanışma ile sürdüreceğimizin altını çiziyoruz" dedi.
"Kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir"
Gebze Sendikalar Birliği olarak taleplerini açıklayan Akyüz, "Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, kıdem tazminatımız kırmızı çizgimizdir. Bizim yalanlara karnımız artık tok. En büyük güvencemiz olan kıdem tazminatını kurda kuşa yem etmeyiz. Kıdem tazminatımız üzerinden hiçbir pazarlık içerisine girmeyeceğiz. Biz işçiler, memurlar, kadınlar, gençler, emekliler köle değiliz, onurumuzla çalışıp insanca yaşamak, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları olmak istiyoruz. Kadına dönük taciz, tecavüz ve kadın cinayetlerini lanetliyoruz. Cumhuriyete ve demokrasiye sonunda kadar sahip çıkıyoruz. Grev, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımızı kullanmak istiyoruz. İnsan onuruna yakışır bir ücret ve sosyal haklar talep ediyoruz. Çalışırken ölmek, sakat kalmak ve hastalanmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından düzenlen program verilen konser ve çekilen halaylarla sona erdi. Miting alanında toplanan binlerce işçi olaysız bir şekilde dağıldı.
TOKAT - Tokat'ta "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılanlar halay çekerek eğlendi.
Tokat'ta düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamaları Cumhuriyet Meydanında geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı. Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı kutlamalar öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Kocaoğlu, basın açıklaması yaptı. Kocaoğlu, 1 Mayısın işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu ifade ederek, "Her 1 Mayıs'ta emekçiler daha özgür, daha adil bir dünya düzeni hakça insanca bir düzen için Avustralya'dan Kuzey Kutbuna, Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya dayanışma haklinde meydanları doldurmaktadır" dedi. Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası Tokat Temsilcisi Tayyar Özcan'ın konuşmasını arından kutlamalara katılanlar halay çekerek eğlendi.