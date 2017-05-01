Yurt Genelinde 1 Mayıs Çalışmaları
Yurt genelinde 1 Mayıs çalışmalarıDENİZLİ - Denizli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü kortej yürüyüşü ve halaylarla kutlandı.
Yurt genelinde 1 Mayıs çalışmaları
DENİZLİ - Denizli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanış Günü kortej yürüyüşü ve halaylarla kutlandı.
Denizli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Denizli'de faaliyet gösteren çeşitli parti, sivil toplum kuruluşu ve sendikaların katıldığı kutlamalar, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında toplanmasıyla başladı. Meydanda toplanan kalabalık, gruplar halinde, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanından İstiklal Caddesinden geçerek, Ulus Meydanına kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kortej yürüyüşüne CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı'nın yanı sıra İl Başkanı Teoman Sancar, çeşitli sivil toplum kuruluşu, parti ve sendika temsilcileri katıldı.
Herhangi bir olumsuzluğun meydana gelmemesi için yaklaşık bin polisin görev alırken çevik kuvvet polis ekipleri, belirli yerlerde TOMA'larla önlem aldı, bayılmalara karşı müdahale için bir tane ambulans yürüyüşe eşlik etti.
Kutlamalar katılmak isteyen gruplar güvenlik noktasında arandıktan sonra Ulus Meydanına geldi. Arama noktasında olumsuzluklara karşı çevik kuvvet ekibi bekletildi. Meydanda STK ve sendika temsilcileri birer konuşma yaptı. Gelen gruplar, daha sonra miting alanında halay çekti.
Çekilen halay ve söylenen türkülerin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
ESKİŞEHİR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Eskişehir'de davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutlandı.
Eskişehir'de bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Türk-İş, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Sıhhiye Meydanında ortak kutlandı. Ortak düzenlenen etkinlik kapsamında sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri yoğun güvenlik önlemlerinden geçerek Sakarya Caddesi üzerinde toplandı. Tüm döviz ve afişlerin de incelendiği güvenlik taramalarından geçen kalabalık grup, sloganlar atarak Sıhhiye Meydanına yürüdü. Yürüyüş sırasında milletvekilleri ile sendika temsilcileri grubun içerisinde kol kola yürüdü.
Kısa süreli gerginlik yaşandı
Sakarya Caddesi üzerine çıkmak isteyen Genç-Sen üyeleri ile polis ekipleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Ellerindeki bazı broşürlerin alınmak istemesine tepki gösteren Genç-Sen üyeleri, arama noktası üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Çevik Kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu alanda herhangi bir gerginlik yaşanmadan grup alana alındı.
Davul ve zurnayla eğlendiler
Çalan marş ve şarkılar eşliğinde coşkuyla alana yürüyen sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, davul ve zurnalar eşliğinde zaman zaman gönüllerince eğlendi. Sıhhiye Meydanında önceden hazırlanan platforma çıkan tertip komitesi, işçilerin bayramını kutladı. Ardından çalınan marş ve şarkılara eşlik eden işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan konuşmaların ardından mini bir konser verildi. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer, Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel'in yanı sıra sendika ile sivil toplum örgütleri üyeleri ve bazı siyasi parti temsilcileri katıldı. 1 Mayıs Tertip komitesi adına DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Arı bir konuşma yaptı.
ARTVİN - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de kutlandı.
Kutlamalar için Artvin merkezde bulunan Atapark önünde toplanan binlerce kişi, program öncesinde güvenlik güçleri tarafından trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nden flama ve hazırladıkları dövizlerle Halitpaşa Meydanı'na kadar yürüdü. Yöre halkı, Artvin Cerrattepe'de çıkartılması planlanan madene tepki göstermek amaçlı üzerinde 'Madene hayır' yazılı tişörtler ve atkılarla etkinliğe katıldı.
Halitpaşa Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe DİSK, KESK, CHP, ÖDP, Birleşik Haziran Hareketi, Halk Evleri ve 78'liler derneği destek verdi. Miting alanında DİSK adına konuşan Selim Bilgin, "Sendikacılık adına alkışçılık yapanlar, yalakalık yapanlar, kıdem tazminatına hayır demezlerse onları lanetliyorum onları Allah'a havale ediyorum" dedi.
Konuşmanın ardından program meydanda yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle devam etti.
KONYA - Konya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü birçok sendikanın katılımıyla kutlandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesi kentte polis geniş güvenlik önlemi aldı. Şehrin çeşitli yerlerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamalar Kılıçarslan Şehir Meydanında başladı. Meydanda toplanan DİSK, KESK gibi birçok sendika üyesi Alaaddin Tepesinin etrafında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Çeşitli sloganlar atarak yürüyen grup, daha sonra yürüyüşünü Kılıçarslan Şehir Meydanında sonlandırdı. Meydanda toplanan grup, çeşitli oyun ve halaylarla 1 Mayıs'ı kutladı. Grup ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
SAMSUN - Her ilde olduğu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri de Samsun'da da yapıldı.
1 Mayıs etkinlikleri sabah 1 Mayıs Tertip Komitesinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Erken saatlerde hazırlanan işçiler ve gruplar daha sonrasında yürüyüşün toplanma yeri olan İstasyon Mahallesi'ne geldi. Öğlen saatlerinde başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, ellerinde pankartlarda ve sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydan'na kadar devam etti. Meydandaki etkinlikler KESK, DİSK ve TÜRK-İŞ şube başkanlarının ortak açıklamasıyla başladı. Daha sonra ise halk müzikleri eşliğinde halaylar çekildi.
Daha sonra 1 Mayıs etkinlikleri olaysız bir şekilde sona erdi.
TRABZON - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı Trabzon'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Üniversite öğrencilerinin yanı sıra sendikalar ve siyasi partiler Cumhuriyet Caddesi'nde toplanarak Atatürk Alanı'na kadar yürürken, burada halaylar çekildi, horonlar oynandı. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, yürüyüşe Trabzonspor taraftarları da destek verdi. Bozkurt ve Rabia işareti yaparak tekbir getiren bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atarken, olası bir gerginliğin önlemeye çalışan polis ekipleri çevrede önlem aldı. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alınırken, KESK Dönem Sözcüsü Engin Nur, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın 130 yıldan beri kutlandığını belirterek, "Her yıl emeğin, özgürlüğün, eşitliğin ve dayanışmanın mücadelesini veriyoruz. Küresel egemenler, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri hep bizi ezmeye, sömürmeye yönelik vahşi baskı politikaları uyguluyorlar. Bizi birbirimize düşürüp gücümüzü zayıflatmak istiyorlar. Etnik, dinsel, mezhepsel farklılıklarımızı istismar edip bizleri kutuplaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.
Konuşmalarının ardından etkinliğe katılanlar davul ve zurna eşliğinde horon oynadı.
KOCAELİ - Kocaeli'de 1 Mayıs İşçi Bayramı, polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında kutlandı.
İzmit Sabri Yalım Parkı'nda önce toplanan işçiler, daha sonra kortej halinde kutlamaların yapılacağı Anıtpark'a yürüdüler. Polis ekipleri, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan yolları kapatırken, olası bomba tehlikesine karşılık çöp konteynırları toplandı. Olumsuz bir durumla karşılanmaması amacıyla işçiler kutlama alanına alınırken, alanın yakınlarında bulunan yollar güvenlik nedeniyle kapatıldı. Anıtpark'ta yapılan kutlamalara siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.
Etkinlikte konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Değerli emekçi kardeşlerim değerli yoldaşlarım hepinize selam olsun 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramımız kutlu olsun. 1 Mayıs barışın kardeşliğin bir arada yaşamanın adalet ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir gelecek yaşatmak için mücadeleyi kararlılıkla sürdürme günüdür. Hakları için hayatlarını ortaya koyana alın terine selam ve saygı ile 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramının bir daha kutlu olmasını diliyorum" dedi.
Program, yapılan konuşmaların ardından söylenen şarkılarla sona erdi.