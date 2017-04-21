Yurt Dışındaki Önemli Türk Bilim İnsanları İstanbul'da Öğrencilerle Buluşacak

Dünyanın en iyi üniversitelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarla çok sayıda ödüle layık görülen Türk bilim insanları, tecrübelerini paylaşmak üzere İstanbul'a geliyor.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞACAKLAR

Kanseri erken teşhis eden cihaz, erkek kısırlığına mikroçipli çözüm, kanserin teşhisinde cep telefonu ile uyumlu test gibi dünyanın dikkatini çeken pek çok önemli çalışmaya imza atan Türk bilim insanları Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi'nde (YFZ2017) bir araya gelecek. 6–7 Mayıs günleri Medipol Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek akademisyenler, aynı zamanda 7 Mayıs Pazar günü zirve kapanışından sonra yine öğrenciler ile beraber workshoplar gerçekleştirecekler.

TÜRK BİLİM İNSANLARINI ÜLKEYE TANITMAYI AMAÇLIYORLAR

Öğrenciler tarafından kurulan ve birçok üniversiteden öğrencinin yönettiği TAF Network, Yurt dışında yaşayan Türk bilim insanlarının başarılarını ülkemize ve dünyaya tanıtma amacıyla Yurt Dışı Farkındalık Zirvesi'ni düzenliyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek zirvede, Amerika, Kanada, Fransa, İsveç, İsviçre, Japonya ve Norveç'ten birçok bilim insanı ve şu an Türkiye'de bulunan değerli isimler ile yurt dışı kariyer yolunda ilerleyen gençler, akademisyenler ve iş dünyasını buluşturacak.

"SINIR TANIMAYAN TÜRK BİLİM İNSANLARI "YFZ2017"DE BİR ARAYA GELİYOR"

Etkinlik kapsamında, ABD Eski Başkanı Barack Obama tarafından "Genç Bilim İnsanları ve Mühendisler Başkanlık Kariyer Ödülü"ne layık görülen Northwestern Üniversitesi Öğretim Üyesi Sinan Keten, Ölçülemez denilen ışığın sesini ölçen Cambridge Üniversitesi Öğretim Üyesi Mete Atatüre, Drexel Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği, Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesi kurucu dekanı olan Banu Onaral, Kanserin erken teşhisi için ürettiği cihaz ve erkek kısırlığına mikroçip ile çözüm bulan çalışması ile ABD'de dünyayı değiştirecek 35 bilim insanı arasında gösterilen Stanford Üniversitesi Öğretim Üyesi Utkan Demirci, Kanserin erken teşhisi için ucuz, hızlı ve cep telefonuyla uyumlu geliştirdiği test çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve dünyanın saygın bilim dergilerinden MIT Technology Review dergisi tarafından 2015 yılında "35 Yaş Altı Yenilikçiler Listesi"ne tıpta ve biyolojide çığır açan liderlerden biri olarak seçilen Stanford Üniversitesi'nden Naşide Gözde DurmuşVe dünya çapında başarı göstermiş çok sayıda Türk bilim insanı gençlerle buluşacak.

YURT DIŞINDAN GELECEK KONUŞMACILAR

Yurt dışından gelecek olan konuşmacılardan bazıları:

1. Prof. Dr. İskender Gökalp – Fransa CNRS Direktörü

2. Prof. Dr. Utkan Demirci – ABD Stanford Üniversitesi

3. Prof. Dr. Mehmet Demirbağ – İngiltere Essex Üniversitesi

4. Prof. Dr. Handan Tezel – Kanada Ottawa Üniversitesi

5. Prof. Dr. Banu Onaral – ABD Drexel Üniversitesi

6. Prof. Dr. Mete Atatüre – İngiltere Cambridge Üniversitesi

7. Prof. Dr. Gökhan Ünel – İsviçre CERN

8. Doç. Dr. Sinan Keten – ABD Northwestern Üniversitesi

9. Doç. Dr. Oral Cenk Aktaş – Almanya Saarland Üniversitesi – TESSA

10. Dr. Atakan Peker – ABD – IBM

11. Dr. Gözde Durmuş – ABD Stanford Üniversitesi

"BEYİN GÖÇÜ DEĞİL BEYİN GÜCÜ!"

Bu yılki temasını "Sınır Tanımayan Başarılar" olarak şekillendiren TAF Network, yurt dışındaki bilim insanlarının çalışmalarına, akademik hayatın farklı ülkelerde nasıl olduğuna ve farklı ülkelerdeki üniversitelerin eğitim sistemlerine yer verecek.

Zirvedeki akademisyenler ufuk açan başarı öykülerini gençlere aktaracak. "Beyin Göçü Değil Beyin Gücü" sloganından yola çıkan TAF Network yurt dışında yapılan çalışmaları ülkemize ve ülkemiz gençlerine aktararak bilimi sevdirmeyi hedefliyor.