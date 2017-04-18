Yurt Dışındaki Mühürsüz Oylar da Geçerli Sayıldı
Yurt Dışı Seçim Kurulu, YSK'nın verdiği karar kapsamında mühürsüz oyları geçerli saydı.
Yurt Dışı Seçim Kurulu, YSK'nın verdiği karar kapsamında mühürsüz oyları geçerli saydı.
Kaynak: Dunya.com
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