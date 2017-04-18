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Yurt Dışındaki Mühürsüz Oylar da Geçerli Sayıldı
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Yurt Dışındaki Mühürsüz Oylar da Geçerli Sayıldı

Yurt Dışı Seçim Kurulu, YSK'nın verdiği karar kapsamında mühürsüz oyları geçerli saydı.

Yurt Dışındaki Mühürsüz Oylar da Geçerli Sayıldı

Yurt Dışı Seçim Kurulu, YSK'nın verdiği karar kapsamında mühürsüz oyları geçerli saydı.

Kaynak: Dunya.com

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