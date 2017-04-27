Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 111,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.





Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17-21 Nisan haftasında net 111,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 40,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.





Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 41 milyar 190,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen net satışa karşın hisse senedi değerlerindeki artışın etkisiyle 42 milyar 319,1 milyon dolara yükseldi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 2,62 yükseliş kaydetmişti.





Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 40,6 milyon dolarlık net alışla 26 milyar 812,9 milyon dolardan 27 milyar 81,5 milyon dolara çıktı.





Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 8 milyon dolarlık net alışla 844,9 milyon dolardan 852,9 milyon dolara yükseldi.