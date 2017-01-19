Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.





Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9-13 Ocak haftasında net 102,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 477,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 85,6 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 363,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada gerçekleştirilen alışa karşın 34 milyar 38,9 milyon dolara geriledi.



Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 477,9 milyon dolarlık net satışla 26 milyar 638,2 milyon dolardan 24 milyar 177,6 milyon dolara indi.





Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 85,6 milyon dolarlık net satışla 907,5 milyon dolardan 822 milyon dolara geriledi.