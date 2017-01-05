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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku
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Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Aralık ile biten haftada net 30,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Öst Stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Aralık ile biten haftada net 30,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Aralık haftasında net 30,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 101,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 14,1 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 35 milyar 425,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 30 Aralık haftasında gerçekleştirilen satışa karşın hisse senedi değerlerindeki artışla 35 milyar 603,1 milyon dolara yükseldi. BIST 100 endeksi 26-30 Aralık haftasında dolar bazında yüzde 1,24 değer kazanmıştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 101,2 milyon dolarlık net alışa karşın 26 milyar 912,7 milyon dolardan 26 milyar 739,4 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 14,1 milyon dolarlık net alışla 904,4 milyon dolardan 916,4 milyon dolara çıktı.

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