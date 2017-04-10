HALİL İBRAHİM SİNCAR - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışındaki seçmenlerin anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.



Bakan Tüfenkci, temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Mardin'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verme işleminin başladığı günden bu yana aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Avusturya, Japonya ve Kanada'nın da yer aldığı 57 ülkede oluşturulan geçici gümrük kapıları ile diğer gümrük kapılarında şimdiye kadar 1 milyon 241 binden fazla seçmen oy kullandığını söyledi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, Türkiye'nin huzur, güven ve istikrar içerisinde ticaret ve ekonomisini geliştirme noktasında çok önemli olduğunu belirten Tüfenkci, bu yönetim sistemine Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



"İlgi gösteren yurt dışındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz"



Tüfenkci, çift başlılıktan kaynaklanan arızalardan artık Türkiye kurtulması gerektiğini belirterek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında herkesin desteği ile yeni sistemin hayata geçirileceğinin umudunu taşıdıklarını kaydetti.



Özellikle yurt dışındaki seçmenlerin halk oylamasına yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:





"Yurt dışında temsilciliklerde ve gümrük kapılarında şimdiye kadar 1 milyon 241 bin 837'den fazla seçmenimiz oy kullandı. Oy verme işlemi 57 ülkede sona erdi ama gümrük kapılarında oy verme işlemi 16 Nisan'a kadar devam edecek. İlgi gösteren yurt dışındaki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan önceki seçimlere göre ciddi anlamda yurt dışında seçime katılım yüksek oldu. Bunda yurt dışındaki olumsuz tutumun da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz, gümrük kapılarında işlemler 16 Nisan'a kadar sürecek."



İllerde çeşitli temaslarda bulunduklarını ve iş dünyasının sorunlarına çözüm arayışı içinde olduklarını kaydeden Tüfenkci, halk oylamasında çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin destekleneceğini düşündüklerini ifade etti.



Yeni sistemin terörle mücadeleye de çok önemli katkılarının olacağını vurgulayan Bakan Tüfenkci, yeni yönetim sistemiyle terörün Türkiye gündeminden çıkarılacağını vurguladı.



"Hak ettikleri cezayı buldular"



Mardin'de dün düzenlenen operasyonda birçok saldırının planlayıcısı olduğu tespit edilen 3'ü sözde bölge sorumlusu 7 PKK'lı teröristtin etkisiz hale getirildiğini anımsatan Tüfenkci, bu teröristlerin bölgede millete baskı yaparak birçok günahsız insanı katlettiğini belirterek, "Hak ettikleri cezayı buldular. Bu anlamda güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum." dedi.