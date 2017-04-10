Yurt Dışında Sandıklar Kapanıyor
Yurt dışında anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemleri birçok ülkede sona erdi.
Yurt dışında anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemleri birçok ülkede sona erdi.
Kaynak: Dunya.com
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